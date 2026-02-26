Motorista herido en ataque armado en la zona 13

Un motorista resultó herido en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 26 de febrero, en la 7ª avenida y 5ª calle de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que fue víctima de un asalto.
Los Bomberos Municipales trasladaron unidades al lugar tras ser notificados por los transeúntes sobre un hecho de violencia que había ocurrido en el sector y aparentemente había dejado personas afectadas.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas determinaron que un hombre presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Se trataba del conductor de una motocicleta que había sido agredido por desconocidos.
Preliminarmente se informó que el afectado se conducía en el sector cuando fue interceptado por desconocidos que intentaron asaltarlo. Pero, al negarse a entregar sus pertenencias, le dispararon en repetidas ocasiones.
La víctima no fue identificada. Tomando en cuenta la gravedad de sus heridas, los paramédicos le brindaron asistencia prehospitalaria y lo trasladaron a un centro asistencial.
Con respecto a los agresores, hasta el momento no se tienen datos de su posible ubicación. Solo se conoció que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta tras cometer el hecho.
Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias respectivas e iniciar con las investigaciones.
Trabajador herido en zona 13
Una persona resultó herida en el marco de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este jueves en la calle Martí y 13 avenida, zona 2 capitalina. La víctima es un trabajador de un camión recolector de desechos sólidos.
Los Bomberos Municipales le brindaron asistencia prehospitalaria al afectado y, tomando en cuenta que su estado era delicado, lo trasladaron de inmediato al Hospital General San Juan de Dios. El paciente, de aproximadamente 26 años, no pudo ser identificado.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7