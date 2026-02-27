Ceniza del volcán de Fuego: peligro para cultivos y ganado

La actividad reciente del volcán de Fuego obligó al sector agropecuario a mantenerse en alerta preventiva, debido a los riesgos directos que implica para cultivos, animales y fuentes de agua. Las constantes explosiones que genera el coloso y las columnas de ceniza que se extienden a varios kilómetros se mantienen bajo constante monitoreo de las autoridades.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, emitió la advertencia basada en los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que detallan un incremento en la actividad volcánica desde las últimas horas.
El Insivumeh reportó que la actividad volcánica genera entre cinco y 15 explosiones por hora, acompañadas de columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta cinco mil metros sobre el nivel del mar. Esta situación eleva el riesgo de daño a los principales sectores productivos en regiones próximas al volcán.
Además, el monitoreo territorial detectó caída de ceniza leve en zonas como Antigua Guatemala, Sumpango, Santa Lucía Milpas Altas, Santa María de Jesús, San Juan Alotenango y San Antonio Aguas Calientes, del departamento de Sacatepéquez. Mientras que en Magdalena se reportó un nivel moderado de acumulación de ceniza, lo que mantiene activas las recomendaciones para agricultores y ganaderos.
Cultivos y medios de vida agrícola en riesgo
De acuerdo con el MAGA, entre los cultivos más vulnerables ante la caída de ceniza se encuentran café, hortalizas, aguacate, cítricos, flores, frutales y pastos. La acumulación de ceniza sobre el follaje puede reducir la capacidad de fotosíntesis y provocar daños mecánicos, traducidos en menor rendimiento y afectación económica.
Además de los daños en los cultivos, la ceniza volcánica representa una amenaza para la salud y productividad del ganado. El informe detalla que la exposición prolongada puede causar irritación ocular y problemas respiratorios en los animales, y contamina tanto el forraje como los bebederos.
Recomendaciones para mitigar el impacto
Ante las complicaciones previstas por la caída de ceniza, el MAGA compartió una serie de recomendaciones:
- Retirar la ceniza de las hojas y plantas siempre que sea posible, para evitar obstrucción en la fotosíntesis y daños mecánicos en el follaje.
- Proteger las fuentes de agua para prevenir su contaminación, lo mismo que mantener en buen estado los sistemas de riego.
- Brindar alimento que no esté contaminado con ceniza a los animales y reducir al máximo su exposición cuando ocurren episodios de caída activa.
- Limpiar regularmente los bebederos y las zonas donde se resguardan los animales de producción.
El ministerio destacó que estas acciones buscan prevenir pérdidas económicas y asegurar la continuidad en los medios de vida de las familias productoras afectadas por la actividad volcánica.