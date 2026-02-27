Congreso analiza realizar entrevistas a aspirantes al TSE

El Congreso de la República analiza la posibilidad de realizar entrevistas a los aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La elección de las nuevas autoridades de esta institución se encuentra en su fase final.
La comisión de postulación para la designación de nuevos magistrados electorales le entregó recientemente al Legislativo la nómina final de 20 candidatos, de la cual deberán ser electos los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del referido tribunal.
En medio de cuestionamientos a nivel nacional e internacional que han surgido con respecto a cómo quedó integrado este listado, se anunció que posiblemente se podrían realizar entrevistas a los profesionales que continúan en el proceso de elección. De esta manera, los diputados buscan profundizar en conocer cada uno de los perfiles y determinar puntos clave de sus planes de trabajo.
El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la junta directiva, señaló que desde esa instancia se analiza la posibilidad de realizar este tipo de acercamientos, un proceso que podría ser similar al que se llevó a cabo con los profesionales que buscan integrar la Corte de Constitucionalidad.
El método aplicado a los aspirantes al alto tribunal constitucional incluyó otorgar cinco minutos por persona para que pudieran expresar sus ideas de la gestión que tienen previsto cumplir. Para conocer a profundidad este proceso se integró una comisión.
De acuerdo con información surgida desde el Congreso, la elección de los nuevos magistrados del TSE se podría llevar a cabo la próxima semana, específicamente el martes 3 de marzo.
EE.UU. critica a comisión que seleccionó a candidatos para tribunal electoral
El Gobierno de Estados Unidos criticó la semana pasada a la comisión, formada en su mayoría por autoridades de universidades privadas y estatales, que postuló a 20 candidatos para formar parte del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para el período 2026-2032.
"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE", expuso John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y máxima autoridad de la sede diplomática por el momento ante la ausencia de un embajador.
Barrett añadió que los dirigentes universitarios priorizaron "sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones".
La nómina entregada el martes de la semana pasada por la comisión de postulación incluye, por ejemplo, al abogado Lesther Castellanos, sancionado en 2023 por ser considerado actor corrupto y antidemocrático por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.
Además, según diversos análisis, hay al menos otros cinco abogados en el listado con señalamientos de corrupción en el pasado.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7