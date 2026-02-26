 Congreso concluye entrevista a aspirantes a la CC
Congreso concluye entrevista a aspirantes a la CC

Únicamente una aspirante no acudió a la presentación en el Congreso de la República en la última jornada de entrevistas.

El proceso de entrevistas concluyói este jueves., Foto Omar Solís
El proceso de entrevistas concluyói este jueves. / FOTO: Foto Omar Solís

Este jueves 26 de febrero concluyó la entrevista a los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por el Congreso de la República

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, encabezada por el Presidente, Luis Contreras Colindres, entrevistó este jueves a 22 de 23 aspirantes que estaban pendientes de ser escuchados por los diputados. 

Durante cinco minutos los aspirantes hicieron su presentación y en algunos casos fueron cuestionados por los diputados del Congreso. 

  • Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos Titular Suplente.
  • Carlos Enrique Barrios Cifuentes Titular Suplente
  • Roberto Manuel Angel Flores Rivera Titular Suplente
  • Estuardo Morataya Lémus Titular Suplente
  • Noé Adalberto Ventura Loyo Titular Suplente
  • Arkel Benítez Mendizábal Titular Suplente
  • Dasma Janina Guillén Flores Titular Suplente
  • Juan Luis Aguilar Salguero Titular Suplente
  • Milton Roberto Estuardo Riveiro Gonzalez Suplente
  • Ana Isabel Antillón Titular Suplente
  • Alejandro Arévalo Titular Suplente
  • Hugo Estuardo Rosales López Titular Suplente
  • Edwin Danilo Velásquez Orózco Suplente
  • Flor de María Galvez Barrios Titular
  • Paolo Rubén Similox Valiente Titular Suplente
  • Walter Paulino Jiménez Texaj Titular Suplente
  • David Esteban Pineda Barrios Titular Suplente
  • Claudia Cáceres Arriaza Titular Suplente
  • Melvin Giovanni Portillo Arevalo Titular Suplente
  • René Guillermo Girón Palacios Titular
  • Carlos Herrera Torres  Titular
  • Jary Leticia Méndez Maddaleno Titular

La aspirante María de los Ángeles Araujo Bohr, fue la única aspirante que no se presentó este día en el Congreso de la República.

Elección de magistrados

A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.

Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

Los magistrados titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso el 14 de abril. 

Modifican tabla de gradación para la elección de fiscal general

La Comisión eliminó la parte que otorgaba dos puntos por cada año de ejercicio profesional a partir del décimo primer año.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital 

