 Bomberos controlan incendio en edificio en construcción
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Bomberos controlan incendio en edificio en construcción

El incendio afectó los niveles superiores de un edificio de apartamentos en construcción en la zona 10.

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Bomberos controlaron el incendio en los niveles superiores del edificio., Foto Bomberos Municipales
Bomberos controlaron el incendio en los niveles superiores del edificio. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabaron la tarde de este martes 21 de abril para controlar un incendio originado en los pisos superiores de un edificio de apartamentos en construcción en la 16 calle y 4ta. avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. 

El incendio se originó por causas no establecidas, en el interior de un edificio de 18 niveles el cuál se encuentra en construcción. 

El incendio afectó los niveles superiores del edificio habitacional. por lo que bomberos utilizaron el autoescala y equipo especial para controlar las llamas y evitar que este se propagará. 

Bomberos Municipales informaron que se realizaron maniobras de penetración y despliegue estratégico de unidades de abastecimiento.

El siniestro fue controlado y se evito la propagación a edificios aledaños, detallaron los cuerpos de socorro. 

El intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Amílcar Montejo, informó que debido a dicha emergencia se realiza un cierre vehicular en el área de la 16 calle y 4ta. avenida de la zona 10.

Las autoridades realizan desvíos vehiculares, para el paso de los vehículos de emergencia. 

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