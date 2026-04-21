Nomina de aspirantes a Fiscal General llega a Presidencia

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República confirmó este martes, 21 de abril, que ya fue recibida la nómina de los seis aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) que elaboró la comisión de postulación correspondiente.
En ese sentido, corresponderá que el mandatario Bernardo Arévalo pueda definir el cronograma de la fase final de proceso, previo a elegir al sustituto de la fiscal Consuelo Porras, quien quedó fuera del listado y por tanto no podrá reelegirse.
La postuladora que llevó a cabo el proceso ha estado marcada por las críticas por darle el máximo puntaje a la fiscal, quien cuenta con múltiples señalamientos locales e internacionales de corrupción y de socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción, buscaba un tercer período al mando de la entidad, pero no recibió los votos suficientes, quedando descartada para seguir en el cargo.
La comisión definió ayer a los candidatos para ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. Los abogados elegidos son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
De acuerdo a diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los cinco candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
Ahora será el gobernante que designe de entre los seis finalistas al próximo fiscal general guatemalteco, un cargo clave para la lucha contra la corrupción en el país.
Arévalo destaca que elección se hará "con brújula ética"
El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció el pasado 13 de abril con respecto a la situación actual de Guatemala, en la que avanzan los procesos de elecciones de segundo grado, incluyendo la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. En ese contexto, mencionó la importancia de contar con personas íntegras en las instituciones de justicia.
El mandatario indicó que se trata de un momento crítico para el futuro del país, ya que prontamente se escogerá un nuevo fiscal, lo que describió como un cambio fundamental para que Guatemala recupere su sistema de justicia y tenga condiciones para no volver a retroceder a un "nuevo ciclo oscuro de impunidad y corrupción".
Señaló que el país necesita personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia. "Como presidente de la república y garante de la unidad nacional seré yo quien escoja al próximo fiscal. Será una elección realizada con una brújula ética clara y un compromiso transparente de mi parte, libre de toda presión y poniendo siempre al pueblo de Guatemala primero", enfatizó.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7