 Resultado Real Madrid vs. Alavés - Jornada 33 LaLiga
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Real Madrid cumple en casa y vence al Deportivo Alavés

Los merengues dependen de un tropiezo del Barcelona ante el Celta este miércoles para mantener viva una ilusión de campeonato que, por ahora, parece prácticamente imposible.

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Celebración del Real Madrid ante el Alavés - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Alavés / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid se aferra a una ilusión que parece lejana, pero no imposible. El conjunto merengue cumplió con su tarea al imponerse 2-1 al Alavés en la jornada 33 de LaLiga, un resultado que le permite seguir presionando en la lucha por el título, aunque depende de tropiezos del líder para mantenerse con vida en la carrera.

El primer golpe llegó al minuto 30, cuando Kylian Mbappé sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó desviándose en Jonny Otto, descolocando al guardameta visitante y abriendo el marcador. El dominio del Madrid se reflejaba en el juego, con una propuesta ofensiva constante que encontraba recompensa ante un rival que ofrecía resistencia, pero sin profundidad.

Real Madrid recorta distancias con el Barça

Ya en la segunda mitad, Vinícius Júnior amplió la ventaja al minuto 50 con un gran remate desde larga distancia, imposible de detener. El brasileño firmó así un gol que sentenció el encuentro y dio tranquilidad a un equipo que terminó sufriendo más de la cuenta, ya que el Alavés descontaría al 90+3 por medio de Toni Martínez

Con este triunfo, el Real Madrid alcanza los 73 puntos en 33 jornadas, colocándose a seis del Barcelona, que aún tiene un partido pendiente. Los blancos están obligados a esperar un tropiezo culé si desean mantener vivas sus aspiraciones al título.

Precisamente, el Barcelona recibirá este miércoles 22 de abril al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou, un duelo que históricamente ha sido incómodo para los blaugranas. La victoria madridista cobra aún más valor tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich, un golpe que el equipo busca dejar atrás enfocándose en el cierre del campeonato.

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Celebración del Real Madrid ante el Alavés - Agencia EFE
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