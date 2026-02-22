UE ve falta de deliberación pública en Postuladora del TSE

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE), designada para los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales 2026, emitió un comunicado durante este domingo, 22 de febrero para resaltar algunas acciones entre las que subrayó que "la Comisión de Postulación para Magistrados del TSE concluyó sus actividades conforme al plazo establecido".
Asimismo, valoró positivamente la amplia participación de aspirantes. Sin embargo, indicó que "durante la observación de las sesiones advirtió que las decisiones se adoptaron sin deliberaciones públicas, resultando en la conformación de una nómina final que incluye a personas con graves señalamientos, incluso por posibles vínculos con el crimen organizado".
En el documento agregaron que "la Misión de Acompañamiento de la UE continúa dando seguimiento a los procedimientos para la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), así como al nombramiento del Fiscal General".
La Misión reconoció los esfuerzos institucionales por dar continuidad a estos procesos dentro de los plazos previstos. Al mismo tiempo, recordó que la confianza pública en los resultados exige garantías efectivas de transparencia, objetividad, motivación y rendición de cuentas.
La misión recuerda que las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán el futuro democrático de Guatemala", destacaron.
Señalan a la Postuladora para TSE
Consideraron que la ausencia de entrevistas públicas y la aplicación de instrumentos de evaluación sin un criterio unificado debilitaron el proceso y afectaron la percepción de transparencia y objetividad.
Asimismo, indicaron que, "ahora corresponde al Congreso ejercer su responsabilidad de elegir a las personas más idóneas de la lista recibida".
Si bien las decisiones de los órganos legislativos tienen un carácter eminentemente político, estas deben orientarse al interés público y al fortalecimiento institucional. La Misión anima a las diputadas y los diputados a garantizar que la selección de magistrados del TSE, así como el próximo nombramiento de magistrados para la CC, se realicen conforme al principio de transparencia, favoreciendo la deliberación pública y una evaluación objetiva de los distintos perfiles, atendiendo al mérito, la honorabilidad, la independencia y la competencia profesional", recomendaron.
Miran con preocupación el proceso para magistrados de la CC
El comunicado añadió que, con respecto a los nombramientos de magistrados de la CC, "la Misión advierte con grave preocupación la judicialización de la elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con base en denuncias poco fundamentadas".
La Misión de la UE hizo un llamado para que "se respeten los resultados de las elecciones, toda vez que no se registraron cuestionamientos por parte de los fiscales de los candidatos que se postularon, ni se presentaron impugnaciones dentro del plazo legal".
La entidad subrayó que los esfuerzos por instrumentalizar la justicia parecen estar encaminados a dificultar la transición ordenada de autoridades, generando un clima adverso para los demás procesos y para la democracia de Guatemala.
Piden proteger la elección de Fiscal General
La Misión de la UE informó que "sigue de cerca el inicio de actividades de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público".
La Misión considera que, ante los intentos de algunas autoridades del sector justicia de intimidar a los integrantes de esta Comisión de Postulación, es esencial que sus miembros, y demás autoridades públicas, protejan la integridad del proceso, especialmente frente a injerencias indebidas", resaltaron.
Opinaron que, dada la conformación de esta Postuladora, las universidades tienen una responsabilidad predominante con el objetivo de garantizar que el proceso de selección de candidatos contribuya efectivamente al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala.
La Misión de la UE celebró la alta participación de aspirantes y expresó que espera que ello permita identificar perfiles altamente idóneos y honorables.
La Unión Europea continuará su acompañamiento con espíritu constructivo y en estrecho diálogo con las autoridades y los actores relevantes, reafirmando su firme compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, así como con la independencia judicial y la integridad electoral en Guatemala", finalizaron.