Anuncian cierres por trabajos viales en estas carreteras

Según COVIAL, estos cierres se harán en horario nocturno, hasta las 5:00 horas del próximo lunes.

Autoridades realizan trabajos de reparación en la Ruta Nacional 5-03. / FOTO: COVIAL-CIV.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) anunció cierres nocturnos en la Ruta Nacional 19-05 por trabajos de reparación vial, para la noche de este domingo 22 de febrero de 2026. Según la entidad, esta carretera es la que une los poblados de Sansare con Jalapa.

COVIAL precisó que el primero de los cierres se realizará desde las 21:00 horas, hasta las 5:00 horas del próximo lunes. En total serán ocho horas las que permanecerá cerrado el tramo a causa de las labores para reemplazar unas tuberías que colapsaron en el área.

Cierre en la Ruta Nacional 5-03 por trabajos viales

El vocero de COVIAL, Luisiño Sánchez, precisó que este cierre se realizará en en el kilómetro 76.1 de la Ruta Nacional 19-05. "Actualmente avanzamos en la recuperación del costado de la vía, y estamos cerca del nivel de la carretera", explicó el comunicador.

Sánchez relató que el cierre permitirá reemplazar los tubos que cedieron y para ejecutar esas labores es necesario hacer excavaciones para la instalación de las nuevas tuberías.

Cierre en la Ruta Nacional 5-03

Asimismo, COVIAL anunció trabajos de reparación en el kilómetro 35.5 de la Ruta Nacional 5-03, donde también realizarán trabajos de reparación en carretera. Sánchez indicó que esta ruta une las comunidades de San Juan Sacatepéquez y Pachalí.

El comunicador explicó que las labores en este lugar empezaron durante la noche del pasado sábado y continuaron durante este domingo. El comunicador resaltó que si los trabajos finalizaban antes de lo previsto, el paso se abriría antes.

Para los usuarios de esta carretera, las autoridades recomendaron usar como ruta alterna la vía que pasa por Pachalí, La Tana y Sajcavillá.

En el caso de la Ruta Nacional 19-05, Sánchez también recomendó usar vías alternas o planificar sus viajes para cuando finalicen las tareas de reparación.  

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

