 Protesta bloquea paso en kilómetro 119 de ruta al Atlántico
Nacionales

Protesta bloquea paso en kilómetro 119 de ruta al Atlántico

Pobladores de Teculután, Zacapa, manifiestan por falta de energía eléctrica; reportan un día y medio sin el servicio.

Largas filas de tráileres se observaron en la ruta al Atlántico por la protesta. / FOTO: Captura de pantalla.

Largas filas vehiculares se pudieron observar cerca del kilómetro 119 de la carretera al Atlántico, por una manifestación de este sábado (21/02/2026) en el referido tramo. En ese lugar, pobladores del municipio de Teculután, Zacapa, se manifestaron por falta de energía eléctrica en su comunidad.

Los inconformes manifestaron, como medida para llamar la atención de la empresa proveedora de la energía eléctrica en ese lugar. Algunos de los afectados lamentaron que la falta de electricidad se extendió por más de un día y medio.

Los manifestantes señalaron que la falta de electricidad afectó a una gran cantidad de usuarios, generando complicaciones en actividades comerciales y domésticas.

A causa del cierre, se registraron varios kilómetros de congestionamiento vehicular en la ruta al Atlántico, impactando a transporte pesado y liviano. Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) el paso fue completamente liberado, permitiendo la circulación normal de vehículos en el sector.

Más incidentes en ruta al Atlántico

Provial también atendió un accidente de tránsito en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico, también conocida como ruta CA-9 Norte. En ese lugar, un camión chocó contra una motocicleta dejando un herido.

Bomberos de Sanarate, El Progreso, atendieron a la persona herida y la trasladaron hacia un centro asistencial. El percance obstruyó por algunos el carril izquierdo, con dirección hacia el sur.

Asimismo, cuerpos de socorro atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 183 de ruta al Atlántico, en el área de Gualán, departamento de Zacapa. En ese lugar ocurrió una colisión múltiple, que involucró cuatro vehículos que mantuvieron obstruido el paso vehicular en ambos sentidos durante varios minutos.

Siempre en la carretera al Atlántico, brigadas de Provial dieron atención a otro accidente vial, reportado en el kilómetro 116+318, área del municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa. En ese lugar fue necesaria la presencia de ambulancias de distintos cuerpos de socorro porque el choque de una motocicleta y un camión dejó dos personas con heridas de consideración; ambos afectados fueron llevados a la emergencia del centro asistencial más cercano.

