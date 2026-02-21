 Municipalidad de Amatitlán restringe reuniones Therians
Municipalidad de Amatitlán restringe reuniones relacionadas con la tendencia Therians en espacios públicos., Redes sociales.
Municipalidad de Amatitlán restringe reuniones relacionadas con la tendencia Therians en espacios públicos. / FOTO: Redes sociales.

La Municipalidad de Amatitlán emitió un comunicado oficial en el que informó a la población que, ante la reciente tendencia conocida como Therians, ningún espacio público del municipio ha sido autorizado ni habilitado para la realización de reuniones relacionadas con dicha actividad.

Según el pronunciamiento municipal, la medida busca mantener el orden en el municipio y garantizar que los espacios públicos sean utilizados para actividades de convivencia familiar, recreación y respeto a los valores y tradiciones de la comunidad amatitlaneca. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la seguridad y el bienestar colectivo, señalando que continuarán velando por el uso adecuado de los espacios que pertenecen a la población.

La municipalidad destacó que trabajará para promover un entorno donde prevalezcan el respeto, la seguridad y la sana convivencia entre los habitantes.

Municipalidad restringe reuniones de Therians. - Muni Amatitlán.

Municipalidad de San José Pinula también emitió un comunicado

En la misma línea, la Municipalidad de San José Pinula también emitió un comunicado en el que informó que no permitirá que grupos identificados como Therians utilicen espacios públicos del municipio. Este anuncio surge días después de que se registrara un aumento en la popularidad de esta tendencia entre jóvenes.

De acuerdo con el pronunciamiento, ni el alcalde ni el concejo municipal han autorizado el uso de dichos espacios para actividades lúdicas relacionadas con los Therians. "Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos", indicó la municipalidad a través de sus redes sociales oficiales.

Esta municipalidad prohíbe a grupos de Therians utilizar espacios públicos

“Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos”, publicó en sus redes sociales.

