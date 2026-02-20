 Municipalidad Prohíbe Uso de Espacios Públicos a Therians
Nacionales

Esta municipalidad prohíbe a grupos de Therians utilizar espacios públicos

"Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos", publicó en sus redes sociales.

Compartir:
Therian, Therian
Therian / FOTO: Therian

La Municipalidad de San José Pinula emitió un comunicado en el que informa que no se permitirá que grupos identificados como Therians utilicen espacios públicos de ese municipio. Este anuncio llega días después de que se incrementara la tendencia juvenil. 

De acuerdo con el pronunciamiento, ni el alcalde ni el concejo municipal de San José Pinula han autorizado el uso de los referidos espacios para las actividades lúdicas de los Therians. 

"Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos", resaltó en su comunicado divulgado por medio de sus redes sociales. 

Un therian es una persona que siente una conexión interna profunda e involuntaria con un animal no humano, identificándose con él a nivel espiritual, psicológico o emocional. A diferencia de un disfraz o un pasatiempo, para ellos es una cuestión de identidad; sienten que su "yo" esencial posee rasgos o la esencia de un animal, al cual denominan theriotipo.

¿Por qué son tendencia ahora?

Aunque el movimiento (basado en la therianthropy) existe desde los años 90 en foros de internet, se ha vuelto viral recientemente por varias razones: 

  • Visibilidad en Redes Sociales: Plataformas como TikTok e Instagram han amplificado sus prácticas, como el uso de máscaras artesanales, colas y la realización de movimientos animales (llamados quadrobics).
  • Búsqueda de Identidad: Es un fenómeno que ha resonado especialmente entre adolescentes, quienes exploran nuevas formas de autodefinición y pertenencia en el entorno digital.
  • Debate y Polémica: La viralización ha generado intensas discusiones sobre la salud emocional y la diferencia entre una "moda" y una identidad real, lo que aumenta su alcance en las noticias y redes.

En Portada

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivot
Nacionales

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivo

01:43 PM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva leyt
Internacionales

Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva ley

02:36 PM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos