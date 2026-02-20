Municipalidad Prohíbe Uso de Espacios Públicos a Therians

La Municipalidad de San José Pinula emitió un comunicado en el que informa que no se permitirá que grupos identificados como Therians utilicen espacios públicos de ese municipio. Este anuncio llega días después de que se incrementara la tendencia juvenil.
De acuerdo con el pronunciamiento, ni el alcalde ni el concejo municipal de San José Pinula han autorizado el uso de los referidos espacios para las actividades lúdicas de los Therians.
"Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos", resaltó en su comunicado divulgado por medio de sus redes sociales.
Un therian es una persona que siente una conexión interna profunda e involuntaria con un animal no humano, identificándose con él a nivel espiritual, psicológico o emocional. A diferencia de un disfraz o un pasatiempo, para ellos es una cuestión de identidad; sienten que su "yo" esencial posee rasgos o la esencia de un animal, al cual denominan theriotipo.
¿Por qué son tendencia ahora?
Aunque el movimiento (basado en la therianthropy) existe desde los años 90 en foros de internet, se ha vuelto viral recientemente por varias razones:
- Visibilidad en Redes Sociales: Plataformas como TikTok e Instagram han amplificado sus prácticas, como el uso de máscaras artesanales, colas y la realización de movimientos animales (llamados quadrobics).
- Búsqueda de Identidad: Es un fenómeno que ha resonado especialmente entre adolescentes, quienes exploran nuevas formas de autodefinición y pertenencia en el entorno digital.
- Debate y Polémica: La viralización ha generado intensas discusiones sobre la salud emocional y la diferencia entre una "moda" y una identidad real, lo que aumenta su alcance en las noticias y redes.