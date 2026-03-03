 Video capta pelea entre motoristas en la calzada San Juan
Nacionales

Video capta pelea entre motoristas que paralizó el tránsito en la calzada San Juan

Choque entre motoristas termina en violenta riña en la 30 calle de la calzada San Juan.

Motoristas protagonizan riña en la calzada San Juan., Captura de pantalla video de X.
Motoristas protagonizan riña en la calzada San Juan. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de 24 segundos que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que dos motoristas detienen la marcha de sus vehículos para enfrentarse a golpes en plena 30 calle de la calzada San Juan, una de las vías más transitadas del departamento de Guatemala.

Según testigos, ambos conductores colisionaron entre sí y, tras un breve intercambio de palabras, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una riña. En la grabación se observa cómo los motoristas dejan sus motocicletas abandonadas sobre el arriate central y comienzan a lanzarse puñetazos en medio de la carretera.

Las imágenes evidencian cómo el enfrentamiento se prolonga hasta que ambos terminan en el suelo, mientras automovilistas y usuarios del transporte quedan completamente detenidos en ambas vías debido al altercado.

La escena generó congestionamiento en el sector, conocido por su alta carga vehicular a cualquier hora del día. En el clip no se observa presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), entidad que regularmente regula la circulación en el área. Hasta el momento se desconoce cómo concluyó el incidente y si alguno de los involucrados presentó lesiones de consideración.

Otro video muestra atropello en zona 18

En las últimas horas también se viralizó otro video protagonizado por un motorista. En esta ocasión, cámaras de seguridad captaron el instante en que el conductor circulaba contra la vía y atropelló a un peatón que cruzaba la calle que conecta de La Maya hacia Las Tapias, en la zona 18 capitalina.

Las imágenes muestran que, tras el impacto, tanto el motorista como el peatón quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica. Segundos después, varios testigos se aproximaron para auxiliarlos.

En el video se aprecia que el motorista logra ponerse de pie, mientras que el peatón permanece en el suelo. Se desconoce el estado de salud del afectado y el desenlace del hecho.

Autoridades reiteran el llamado a los conductores, especialmente a motoristas, a respetar las normas de tránsito y evitar maniobras imprudentes que pongan en riesgo su vida y la de los demás.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Liga NacionalSuper BowlMinisterio PúblicoEstados Unidos
