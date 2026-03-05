 Bomberos apagan incendio de tráiler en ruta al Atlántico
Nacionales

Bomberos controlan incendio en tráiler en ruta al Atlántico

El fuego consumió el cabezal y fue necesario aplicar más de 1 mil 800 galones de agua para apagarlo.

Los bomberos aplicaron más de 1 mil 800 galones de agua para apagar el incendio del tráiler en ruta al Atlántico., Bomberos Voluntarios
Los bomberos aplicaron más de 1 mil 800 galones de agua para apagar el incendio del tráiler en ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio consumió gran parte de un tráiler en un incidente ocurrido durante horas de la madrugada de este jueves, 5 de marzo, en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico. Los cuerpos de socorro intervinieron para atender esta emergencia.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar un incidente en la referida carretera, en el que se mencionaba que el fuego estaba consumiendo un vehículo de transporte de carga. Las causas del incidente no han sido establecidas.

"De inmediato fueron destacados elementos de las 4ª y 5ª compañías, donde el oficial a cargo verificó que el fuego se encontraba concentrado en el cabezal y ordenó a los elementos atacarlo por dos puntos importantes para evitar que las llamas se propagaran en todo el transporte", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que los técnicos en urgencias médicas laboraron por varios minutos hasta finalmente poder controlar las llamas. Para combatir este incendio se aplicaron aproximadamente 1 mil 800 galones de agua.

La institución de socorro detalló que este hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.

Incendio consume bodegas en Amatitlán

Un incendio estructural se registró en un complejo industrial ubicado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala. Las labores en el lugar se han extendido por más de 45 horas.

El fuego comenzó en horas de la noche del pasado lunes y, hasta la tarde de ayer, los cuerpos de socorro seguían trabajando. Se indicó que el mismo estaba liquidado en un 75 por ciento aproximadamente.

"Se continúa con respuesta operativa en la extinción del incendio declarado en varias bodegas donde se almacenan zapatos, cartón, ropa y otros productos", explicó un portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Agregó que, bajo el sistema de comando de incidentes se tenían dos puntos estratégicos de enfriamiento, con nueva camiones contra incendios, abastecimiento en serie y 45 elementos operativos.

