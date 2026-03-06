Guatemala detiene a presunto narco requerido por EE. UU.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas confirmaron este viernes, 6 de marzo, la captura de Wilber Antonio Romero Mora, alias "Piolín", quien fue localizado en el marco de un operativo implementado en el kilómetro 99 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC) el sindicado tenía vigente una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La detención se logró como resultado de una serie de acciones de inteligencia realizadas entre el 5 y 6 de marzo en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa, donde se le seguía la pista a esta persona para poder ponerla a disposición de la justicia.
"Los investigadores ubicaron el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso y procedieron a su captura. Además, durante el procedimiento fueron incautados el automóvil y un teléfono móvil", explicó un portavoz policial.
Romero Mora presuntamente integró entre 2013 y 2021 una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica trasladando grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.
Por ello, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Texas bajo cargos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
Hermano de la "Reyna del sur"
La PNC dio a conocer que alias "Piolín" está vinculado con una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico. Asimismo, se determinó que es hermano de Xiomara, conocida como "Reyna del Sur", también vinculada a acciones ilícitas.
Según las fuerzas de seguridad, el individuo fue puesto a disposición de la justicia para resolver su caso de extradición.
Guatemala detuvo en 2025 a 33 personas para extraditarlas a EE.UU.
Guatemala culminó 2025 con 33 personas detenidas por solicitud de Estados Unidos para su extradición al país norteamericano, en su mayoría por narcotráfico, informó el Gobierno guatemalteco.
En concreto, más de la mitad de los detenidos, 18 en total, están vinculados al narcotráfico, mientras que otro porcentaje menor obedece a otros delitos como tráfico de personas o violación sexual.
La cifra es superior a los 31 capturados en 2024 bajo las mismas condiciones, lo que "evidencia", según el Gobierno, "una mayor capacidad de respuesta y coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales y las agencias internacionales".
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7