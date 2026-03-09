 Accidente entre automovilista y repartidor en Villa Canales
Nacionales

Brutal accidente entre automovilista y repartidor en Villa Canales queda registrado en video

Accidente en Villa Canales evidencia maniobras imprudentes de automovilista y motociclista.

Compartir:
Accidentes de tránsito quedan registrados en videos., Captura de pantalla video de X.
Accidentes de tránsito quedan registrados en videos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un violento accidente de tránsito en la zona 1 de Villa Canales quedó registrado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios por la imprudencia en las vías.

El video de 45 segundos muestra cómo un vehículo circulaba por el carril izquierdo y, al acercarse a un taller, se cambia al carril derecho con la intención de ingresar. Al mismo tiempo, un repartidor en motocicleta se aproximaba a alta velocidad e intenta rebasar. 

En el instante en que el automovilista realiza un giro brusco para entrar al taller, se produce un fuerte accidente. Tras el choque, la motocicleta termina estrellándose contra la entrada del taller y el repartidor se arrastró varios metros hasta quedar sobre la banqueta. 

Varias personas que presenciaron el accidente corrieron a auxiliar al repartidor, quien logró ponerse de pie. Mientras que el conductor del automóvil permaneció dentro de su vehículo y no descendió para ayudar. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre que se trasladaba en motocicleta.

Aunque la maniobra imprudente del automovilista fue determinante para el accidente, el repartidor también infringió la Ley de Tránsito al intentar rebasar por el carril derecho. Este caso evidencia la combinación de exceso de velocidad, maniobras indebidas y falta de atención que continúan provocando accidentes graves en Guatemala.

Accidente similar en Teculután, Zacapa

En otro video que también se volvió viral muestra un accidente similar al de Villa Canales. Esta vez ocurrió en Teculután, Zacapa, cuando un camión atropelló a un motociclista en una carretera de doble vía.

El camión realizó un giro imprudente para incorporarse a una calle sin percatarse de que el motorista se aproximaba, y antes de que completara el cruce, el motociclista impactó contra el vehículo de carga.

Tras el choque, el conductor del camión no se detuvo para auxiliar al herido y se retiró del lugar, dejando al motociclista tendido sobre la carretera. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos