Accidente entre automovilista y repartidor en Villa Canales

Un violento accidente de tránsito en la zona 1 de Villa Canales quedó registrado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios por la imprudencia en las vías.
El video de 45 segundos muestra cómo un vehículo circulaba por el carril izquierdo y, al acercarse a un taller, se cambia al carril derecho con la intención de ingresar. Al mismo tiempo, un repartidor en motocicleta se aproximaba a alta velocidad e intenta rebasar.
En el instante en que el automovilista realiza un giro brusco para entrar al taller, se produce un fuerte accidente. Tras el choque, la motocicleta termina estrellándose contra la entrada del taller y el repartidor se arrastró varios metros hasta quedar sobre la banqueta.
Varias personas que presenciaron el accidente corrieron a auxiliar al repartidor, quien logró ponerse de pie. Mientras que el conductor del automóvil permaneció dentro de su vehículo y no descendió para ayudar. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre que se trasladaba en motocicleta.
Aunque la maniobra imprudente del automovilista fue determinante para el accidente, el repartidor también infringió la Ley de Tránsito al intentar rebasar por el carril derecho. Este caso evidencia la combinación de exceso de velocidad, maniobras indebidas y falta de atención que continúan provocando accidentes graves en Guatemala.
Accidente similar en Teculután, Zacapa
En otro video que también se volvió viral muestra un accidente similar al de Villa Canales. Esta vez ocurrió en Teculután, Zacapa, cuando un camión atropelló a un motociclista en una carretera de doble vía.
El camión realizó un giro imprudente para incorporarse a una calle sin percatarse de que el motorista se aproximaba, y antes de que completara el cruce, el motociclista impactó contra el vehículo de carga.
Tras el choque, el conductor del camión no se detuvo para auxiliar al herido y se retiró del lugar, dejando al motociclista tendido sobre la carretera. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.