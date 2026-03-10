 Muere trabajador de lavado de carros tras ataque armado en zona 1
Nacionales

Muere trabajador de lavado de carros tras ataque armado en zona 1

Al menos 15 casquillos quedaron en el área donde ocurrió el crimen.

Compartir:
Familiares identificaron al fallecido tras el ataque armado en zona 1., Bomberos Municipales
Familiares identificaron al fallecido tras el ataque armado en zona 1. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este martes, 10 de marzo, en la 18 avenida y 2ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El hecho de violencia ocurrió frente a un local de lavado de vehículos.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron varias alertas donde se reportaba una balacera en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre que presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según detalló el cuerpo de socorro, al fallecido se encontraba trabajando en el car wash cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.

Tras el incidente armado, personal de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. En la escena del crimen se contabilizaron preliminarmente 15 casquillos de proyectil de arma de fuego.

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos