Muere trabajador de lavado de carros tras ataque armado en zona 1

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este martes, 10 de marzo, en la 18 avenida y 2ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El hecho de violencia ocurrió frente a un local de lavado de vehículos.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron varias alertas donde se reportaba una balacera en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre que presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Según detalló el cuerpo de socorro, al fallecido se encontraba trabajando en el car wash cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.
Tras el incidente armado, personal de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. En la escena del crimen se contabilizaron preliminarmente 15 casquillos de proyectil de arma de fuego.