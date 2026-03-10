 Detienen a pandillero con moto robada en Chimaltenango
Nacionales

Detienen a presunto pandillero que conducía moto robada

La motocicleta fue robada por individuos armados a inicios de este año en la zona 1 de Chimaltenango.

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 10 de marzo, a un presunto pandillero que fue sorprendido manejando una motocicleta que fue robada a inicios del presente año. La diligencia se llevó a cabo en un sector del municipio de El Tejar, en el departamento de Chimaltenango.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la comisaría 73 llevaban a cabo operativos de seguridad y procedieron a intentar identificar a un motorista, pero él continuó su marcha.

"Esta persona, al notar la presencia policial, no obedeció el alto que le fue marcado, intentando escapar, por lo que fue neutralizada", explicó un portavoz de la institución.

La base de datos de la institución evidenció información con respecto a la situación del vehículo de dos ruedas en el que se movilizaba esta persona. Se determinó que el mismo fue robado por individuos armados el 6 de enero de 2026 en la zona 1 de Chimaltenango.

El sospechoso es un hombre de 21 años conocido con el alias "Nemo", a quien las autoridades calificaron como terrorista de la Mara Salvatrucha. Al ser sorprendido con la moto robada fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para dilucidar su situación legal.

Según la PNC, en lo que va  del año han sido recuperadas 11 motocicletas en el departamento de Chimaltenango.

La motocicleta robada decomisada al pandillero en Chimaltenango. - PNC

Pandilleros son considerados terroristas en Guatemala

El Pleno del Congreso aprobó en octubre pasado el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a las maras y pandillas, la que también impone castigos severos a las maras o pandillas.

Los diputados también han fortalecido la ley, incrementando las penas de cárcel sancionando severamente a quien cometa extorsión, usura, trata de menores, entre otras actividades delictivas.

El presidente Bernardo Arévalo aplaudió en esa ocasión la aprobación de la Ley Antipandillas. "Esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada.", indicó a través de una publicación en X.

