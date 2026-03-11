Exviceministro condenado por crimen contra asesor legal del Congreso

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal emitió sentencia condenatoria este miércoles, 11 de marzo, contra el exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, implicado en la muerte del asesor legal del Congreso de la República, Hansel Szarata.
El juez Manolo López resolvió modificarle el delito al exfuncionario y lo condenó a 2 años de prisión conmutables por homicidio en estado de emoción violenta.
La audiencia para resolver la situación legal de García se llevó a cabo aproximadamente al mediodía, donde se expusieron los argumentos de las partes en la fase final del debate oral y público. Posteriormente, el juez inició con la argumentación correspondiente para dar a conocer el fallo.
"En el presente caso se establece la responsabilidad del acusado, está acreditada la participación del mismo, en el homicidio de Hansel Szarata. En consecuencia, se impone al acusado la pena de dos años de prisión conmutables, a razón de 30 quetzales diarios, la cual será conmutada en el plazo que sea fijado por el juez de ejecución respectivo", dijo el togado al darle lectura a la sentencia.
Tras finalizar la audiencia, el exviceministro dijo sentirse muy contento por al fin poder recuperar su libertad, pues seguró que ha pasado más de un año en prisión preventiva injustamente.
Además, señaló que no está de acuerdo con la sentencia, por lo que se presentará la apelación correspondiente. Consideró que no se tomaron en cuenta ciertos factores durante el proceso y que el mismo fue manipulado para incriminarlo.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, fue asesinado en la madrugada del 5 de abril de 2025 en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El director de PNC, David Custodio Boteo, explicó en ese entonces durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que desde que ocurrió el crimen se nombraron dos equipos de personal de Delitos contra la Vida. Señaló que especialmente uno de estos ha dado más resultados hasta ahora, pues cuenta con la unidad de Análisis Videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El entrevistado compartió que se recopiló toda la información pertinente, incluidas las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia. También se hicieron algunas entrevistas a testigos presenciales del hecho, logrando individualizar a la persona que sería la responsable.