EN VIVO: Minuto a minuto del Marquense vs. Xelajú

En el estadio Marquesa de la Ensenada, el cuadro local de los "Leones Amarillos del Occidente" reciben al Xelajú M. C. como parte del inicio de la serie de eliminación directa de cuarto de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el ganador pasará a formar parte de los cuatro mejores clubes de la actual competición.
A continuación, te presentamos el minuto a minuto del partido donde podrás encontrar todas las incidencias y estadísticas que surjan desde el estadio ubicado en la cabecera de San Marcos.
Por el momento, así van los cuartos de final, duelos de ida: Cobán Imperial 2-0 Deportivo Mixco, Antigua G. F. C. 3-2 Comunicaciones.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Marquense
Sistema: No disponible
Estado:
-
30/04/2026 - 16:30
Xelaju
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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02/04Marquense 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
16/02Xelaju 4 - 2 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
06/11Marquense 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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01/09Xelajú 3 - 1 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
21/04Marquense 1 - 0 Xelajú
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Marquense
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26/04Guastatoya 4 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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15/04Aurora F.C. 0 - 1 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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12/04Marquense 3 - 0 Mictlan
Liga Nacional | Finalizado
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07/04Deportivo Mixco 2 - 1 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
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26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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20/04Mictlan 2 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
Liga Nacional | Finalizado
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11/04Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
06/04Xelaju 1 - 0 Malacateco
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Marquense
Xelaju
0
Sin datos
0
Alineaciones
Marquense
- Sin alineación disponible.
Xelaju
- Sin alineación disponible.