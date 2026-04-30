 EN VIVO: Minuto a minuto del Marquense vs. Xelajú
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EN VIVO: Minuto a minuto del Marquense vs. Xelajú

Vive todas las incidencias y estadísticas de este importante partido que se juega en el estadio Marquesa de la Ensenada en San Marcos.

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EN VIVO: Xelajú vs. Marquense
EN VIVO: Xelajú vs. Marquense / FOTO: EU Digital

En el estadio Marquesa de la Ensenada, el cuadro local de los "Leones Amarillos del Occidente" reciben al Xelajú M. C. como parte del inicio de la serie de eliminación directa de cuarto de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el ganador pasará a formar parte de los cuatro mejores clubes de la actual competición.

A continuación, te presentamos el minuto a minuto del partido donde podrás encontrar todas las incidencias y estadísticas que surjan desde el estadio ubicado en la cabecera de San Marcos.   

Por el momento, así van los cuartos de final, duelos de ida: Cobán Imperial 2-0 Deportivo Mixco, Antigua G. F. C. 3-2 Comunicaciones. 

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Marquense
Sistema: No disponible
Estado:
-
30/04/2026 - 16:30
Xelaju
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 02/04
    Marquense
    Marquense 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/02
    Xelaju
    Xelaju 4 - 2 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/11
    Marquense
    Marquense 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/09
    Xelajú
    Xelajú 3 - 1 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Marquense
    Marquense 1 - 0 Xelajú
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Marquense

  • 26/04
    Guastatoya
    Guastatoya 4 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 15/04
    Aurora F.C.
    Aurora F.C. 0 - 1 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Marquense
    Marquense 3 - 0 Mictlan
    Liga Nacional | Finalizado
  • 07/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 2 - 1 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Xelaju
    Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/04
    Xelaju
    Xelaju 1 - 0 Malacateco
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Marquense
Xelaju
0
Sin datos
0

Alineaciones

Marquense
  • Sin alineación disponible.
Xelaju
  • Sin alineación disponible.

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