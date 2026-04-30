 Lanzan la rifa "El Hermano Pedro quiere 1 millón de amigos"
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Lanzan la rifa "El Hermano Pedro quiere 1 millón de amigos"

La rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos" busca recaudar fondos para mejorar servicios de salud.

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Lanzamiento oficial de la Rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos" 2026, Foto Omar Solís
Lanzamiento oficial de la Rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos" 2026 / FOTO: Foto Omar Solís

Con un evento emotivo celebrado en el Hogar Virgen del Socorro, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) lanzaron oficialmente la novena edición de la rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos", una campaña solidaria que busca transformar vidas al fortalecer el acceso a servicios de salud para miles de guatemaltecos.

Patrocinadores, aliados estratégicos y medios de comunicación se unieron al acto inaugural que marca el inicio de una de las campañas de recaudación de fondos más importantes del país. El objetivo es claro: ampliar la cobertura médica y fortalecer la atención hospitalaria con base en la calidad, la caridad y la calidez en el trato a quienes más lo necesitan.

Durante la presentación, Michael Ascoli, representante de AAPOS, subrayó el propósito social de la iniciativa: "Hoy no solo lanzamos una rifa, iniciamos una nueva oportunidad de transformar vidas. Cada número representa una esperanza real para quienes más lo necesitan", expresó.

Además, resaltó el lema de este año "Hoy por ti, mañana por mí", invitando a la solidaridad y recordando que cualquier persona puede ser parte del cambio.

Innovación

Uno de los momentos destacados del evento fue la presentación oficial de "Amigo Milloncito" en versión de animación virtual. Esta transformación responde a una visión innovadora que busca acercar la campaña a más personas a través de medios digitales sin perder su esencia como símbolo de alegría, solidaridad y cercanía.

La versión digital de "Amigo Milloncito" permitirá acompañar activaciones en todo el país, fortalecer la conexión con la comunidad y reforzar el mensaje de empatía y apoyo mutuo que identifica a la rifa.

Transformar vidas 

El propósito de esta rifa es recaudar fondos para impulsar la atención médica, los programas sociales y diferentes proyectos esenciales que respaldan a cientos de miles de guatemaltecos beneficiados por la labor de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.

El evento reiteró la invitación a la sociedad: "Un número que compras hoy, garantiza atención para mañana". Participar en la rifa significa ser parte de un esfuerzo colectivo que atiende necesidades urgentes en salud y bienestar social.

  • La rifa busca unir a todos bajo la causa de ayudar a quienes se encuentran en situación vulnerable.
  • Su innovación digital la posiciona como referencia en campañas de recaudación con sentido humano.
  • La Asociación Amigos Pro Obras Sociales motiva a la población a sumarse para multiplicar el impacto.
Rifa | Foto Omar Solís

Rifa / Foto Omar Solís

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Rifa / Foto Omar Solís

La rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos" 2026 es más que una campaña solidaria: representa un compromiso activo para transformar realidades y entregar esperanza a quienes más lo necesitan en Guatemala.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

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