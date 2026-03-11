Colisión en zona 5 de Villa Nueva genera tránsito complicado

Un accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este miércoles, 11 de marzo, en la 10ª avenida y 9ª calle de la zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Debido a esta situación se mantienen complicaciones para la circulación en el sector.
De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo particular perdió el control del volante y colisionó contra los separadores viales.
Dalia Santos, portavoz de la entidad, informó que el incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y un impacto en el tránsito, ya que se tiene un cierre parcial en el área y se realizan desvíos.
"El automóvil quedó empotrado, por lo que se realizan desvíos en el tránsito. Los agentes reportan que ya se coordinó una grúa para poder movilizarlo de la vía pública", explicó.
Asimismo, mencionó que el incidente ha llamado la atención de quienes circulan por ese tramo, por lo que también se genera tránsito lento debido a que los conductores disminuyen la velocidad para observar o tomar fotografías y videos.
"Esto nos ha generado, en su momenot, tránsito lento para poder ingresar a la zona 5. Recomendamos a los conductores circular con precaución, evitar hablar por teléfono celular mientras conducen, utilizar sus luces también es sumamente importante en la noche y madrugada para tener la visibilidad completa", concluyó Santos.