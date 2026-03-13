Vehículo con fallas mecánicas se incendia en zona 9

Un incendio de vehículo se registró este viernes, 13 de marzo, en la 7ª avenida y 12 calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, frente a la plaza España. Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito le dan seguimiento a la emergencia.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que el carro afectado presentó problemas mecánicos, específicamente un cortocircuito en el área del motor, por lo que se inició del fuego.
El funcionario detalló que el hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.
Tomando en cuenta que en el área hay presencia de unidades de socorro, se implementó un cierre parcial temporal. En el lugar hay presencia de agentes de la PMT regulando la circulación.
Montejo pidió a los usuarios tener mucha precaución al transitar por la pista derecha hacia el norte.