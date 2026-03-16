 Accidente de motorista en la calzada San Juan
Nacionales

Grabación muestra vergonzoso accidente de motorista en la calzada San Juan

Motorista en aparente estado de ebriedad sufre insólito accidente en calzada San Juan.

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Motorista ebrio protagoniza accidente insólito en calzada San Juan., Captura de pantalla video de X.
Motorista ebrio protagoniza accidente insólito en calzada San Juan. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y asombro tras la difusión de un video que registra un accidente insólito protagonizado por un motorista que presuntamente conducía en estado de ebriedad en la calzada San Juan.

El clip muestra cómo el motociclista se incorpora a la vía y, al intentar rebasar, termina impactando la llanta de un taxi. Aunque el choque fue leve, el hombre quedó tendido en el suelo junto a su motocicleta, con las piernas hacia arriba y completamente inmovilizado, lo que provocó sorpresa entre los conductores que presenciaron la escena.

La secuencia completa, registrada por una cámara, evidencia la vulnerabilidad del motociclista y la imprudencia que pudo haber derivado en un accidente grave. Testigos indicaron que el conductor mostraba signos evidentes de ebriedad al ser auxiliado. 

Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad y pudo ser retirado de la vía sin mayores complicaciones.

Motorista provoca accidente en Ciudad Quetzal 

En las últimas horas, otro video viral registrado en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, mostró un accidente provocado por la imprudencia de un motociclista.

Las imágenes muestran a un motociclista y a su acompañante, una estudiante, esperando para incorporarse a la vía principal. Al avanzar unos metros, fueron impactados por otro motorista que circulaba a excesiva velocidad, lo que provocó que ambos cayeran al pavimento. Por fortuna, lograron ponerse de pie sin sufrir lesiones graves, según constataron los testigos que presenciaron el hecho.

Las autoridades recuerdan a los motoristas que conducir bajo los efectos del alcohol y exceder los límites de velocidad puede tener consecuencias graves, no solo para ellos sino para otros usuarios de la vía. 

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