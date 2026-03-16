 Roban ofrendas del templo de Nuestra Señora de Candelaria
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Así habrían robado las ofrendas dentro del templo de Nuestra Señora de Candelaria en zona 1 (FOTOS)

Roban dinero de alcancías dentro del templo de Candelaria en zona 1.

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Parroquia Nuestra Señora de Candelaria., Redes sociales.
Parroquia Nuestra Señora de Candelaria. / FOTO: Redes sociales.

Un robo ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de marzo en el templo de Parroquia Nuestra Señora de Candelaria ha generado preocupación e indignación entre la feligresía y vecinos del Centro Histórico, luego de que desconocidos ingresaran al lugar para sustraer dinero de las alcancías colocadas frente a distintas imágenes.

De acuerdo con un comunicado del Consejo Parroquial, el hecho ocurrió durante la madrugada y fue descubierto alrededor de las 6:10 de la mañana, cuando el personal del templo notó daños en varias alcancías metálicas utilizadas para recolectar ofrendas de los fieles.

Según informó el párroco Manuel Chilín, los responsables habrían ingresado al templo y rompieron varias alcancías para llevarse el dinero que se encontraba en su interior.

Las primeras observaciones indican que los autores del robo cubrieron las cámaras de vigilancia, aparentemente para evitar ser identificados, y se presume que habrían ingresado por el área del coro del templo.

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Robo dentro del templo de Nuestra Señora de Candelaria. - Redes sociales.

El hecho ocurrió en el templo ubicado en la 13 avenida y 1ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, uno de los recintos religiosos más visitados durante la temporada de Cuaresma, especialmente en los domingos previos a la Semana Santa.

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Robo dentro del templo de Candelaria genera indignación. - Redes sociales.

Autoridades ya investigan lo ocurrido 

Autoridades ya investigan lo ocurrido para determinar cómo se produjo el ingreso de los responsables y establecer posibles responsabilidades.

En su pronunciamiento, la parroquia lamentó lo sucedido y señaló que, más allá de las pérdidas materiales, este tipo de hechos afecta a toda la comunidad.

Lamentamos profundamente este hecho que afecta a nuestra comunidad parroquial. Más allá de las pérdidas materiales que este acto pueda ocasionar, creemos que situaciones como esta nos invitan a reflexionar y a fortalecer nuestra fe", expresó el Consejo Parroquial.

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Comunicado. - Redes sociales.

Asimismo, la parroquia hizo un llamado a los fieles a unirse en oración y continuar fortaleciendo la comunidad cristiana.

Pese a lo ocurrido, las autoridades parroquiales informaron que la jornada de entrega de turnos para los cortejos procesionales se desarrolla con normalidad en los puntos establecidos.

El templo de Nuestra Señora de Candelaria es uno de los escenarios más tradicionales de la Cuaresma en la capital, por lo que el incidente ha generado sorpresa entre los devotos que acuden diariamente al lugar.

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