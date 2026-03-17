 OEA advierte posible bloqueo a juramentación de magistrada
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La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemala

El ente advirtió que los mecanismos legales no deben ser "instrumentalizados para alterar, bloquear o desnaturalizar procesos constitucionales".

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Corte de Constitucionalidad,
Corte de Constitucionalidad / FOTO:

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó este martes, 17 de marzo, su preocupación por el uso de acciones judiciales que buscan frenar la juramentación de la abogada Astrid Lemus como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Según un comunicado del organismo, estos intentos de bloqueo se fundamentan en la participación de Lemus ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 18 de febrero, hecho que la Misión defiende como un "ejercicio legítimo de interlocución democrática".

En esa ocasión, Lemus denunció que su elección "fue objeto de acciones espurias" y que existen actores que "pretenden impedir" que asuma el cargo. La abogada ganó el pasado 12 de febrero la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para integrar el máximo tribunal del país centroamericano para el periodo 2026-2031.

Dicha elección estuvo marcada por allanamientos de la Fiscalía en los centros de votación, intervención criticada a nivel internacional como una injerencia en el proceso.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala oficializó los resultados de la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Resalta importancia de tener instituciones "sin interferencias indebidas"

Al respecto, la OEA subrayó que la participación de ciudadanos ante el sistema interamericano "no puede ser convertida en causal de descalificación, estigmatización o castigo político-jurídico", calificando de "incompatible con los principios democráticos" el uso de estas comparecencias como indicios de falta de idoneidad.

El ente advirtió que los mecanismos legales no deben ser "instrumentalizados para alterar, bloquear o desnaturalizar procesos constitucionales, ni para proyectar presiones indebidas". Recordó que, en un Estado de derecho, los controles jurídicos deben proteger la institucionalidad y no erosionarla.

Asimismo, hizo un llamado a que los estándares de independencia sean evaluados bajo criterios objetivos y "no a partir de interpretaciones expansivas que puedan abrir espacio a exclusiones arbitrarias".

"Guatemala necesita que sus órganos constitucionales puedan integrarse y funcionar con normalidad, sin interferencias indebidas ni maniobras que comprometan su autonomía", concluyó el documento.

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