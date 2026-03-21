 Jesús Nazareno de la Caída saldrá en procesión
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Jesús Nazareno de la Caída desbordará de fe la Antigua Guatemala

Devotos acompañarán el recorrido procesional más extenso de la Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala.

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Cientos de fieles ya elaboran las alfombras para Jesús Nazareno de la Caída en Antigua Guatemala., Redes sociales.
Cientos de fieles ya elaboran las alfombras para Jesús Nazareno de la Caída en Antigua Guatemala. / FOTO: Redes sociales.

Como parte de las actividades del Quinto Domingo de Cuaresma, fieles devotos llenarán las calles de Antigua Guatemala este 22 de marzo de 2026, para el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Caída y la Santísima Virgen de Dolores del templo de la aldea de San Bartolomé Becerra, en el departamento de Sacatepéquez.

Este cortejo es el de mayor duración de la ciudad colonial, durante la Cuaresma 2026, debido a que el anda saldrá a las 3:00 horas y retornará a su templo a eso de la 1:00 horas de la madrugada del próximo lunes.

La coordinadora general de Cuaresma y Semana Santa de la Municipalidad de La Antigua Guatemala, Sara Santis, informó que esta procesión es "una de las manifestaciones de fe más profundas y emblemáticas de Guatemala".

Santis reveló que estas actividades representan un tiempo de reflexión y devoción, pero también revelan una tradición viva que une generaciones, fortalece la identidad y proyecta al mundo la riqueza de nuestra cultura.

Para este quinto domingo de Cuaresma, nuestra consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra inicia su cortejo procesional a las 3:00 horas", precisó Santis.

La encargada añadió que las calles empedradas de Antigua Guatemala serán nuevamente un escenario de solemnes procesiones, incluyendo alfombras llenas de color y significado. Santis destacó que las "marchas fúnebres elevan el espíritu y el fervor de miles de devotos que, con fe, entregan y mantienen esta herencia individual".

Logística para Jesús Nazareno de la Caída

En el tema de logística en la ciudad colonial, el subjefe de la Policía Municipal de Tránsito, Néstor Choc, reveló detalles de las acciones que se realizarán. El experto consideró que para esta fecha "llegamos a uno de los picos más altos de Cuaresma y Semana Santa 2026".

Justificó que este "es un día esperado por muchos, no porque sea el más especial, sino que es uno de los más visitados en el municipio de La Antigua Guatemala".

"Como en otros años, la visión principal es dar seguridad a los peatones, tomando en cuenta los puntos que también toca el cortejo procesional", destacó.

Resaltó que el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Caída y María Santísima de los Dolores es uno de los más extensos de toda la Cuaresma y Semana Santa.

Estamos hablando de varias cuadras de cortejo, lo que sí complica bastante, en algún momento, la movilidad en la ciudad", informó.

Autoridades antigüeñas con ocho parqueos habilitados

Choc afirmó que se espera una gran cantidad de visitantes, y muchos de ellos llegarán en vehículos, por lo que recomendó, idealmente, que los vecinos no saquen su carro estos días, de no ser necesario. "Estará bastante complicado el salir e ingresar de nuevo, - a Antigua Guatemala, y no porque se quiera, sino por la cantidad de personas que llegarán a visitar".

Reveló que la Municipalidad de Antigua Guatemala tendrá habilitados ocho parqueos para los visitantes que lleguen este Quinto Sábado de Cuaresma y Domingo de Cuaresma. Los estacionamientos estarán habilitados desde las 3:00 horas hasta el lunes 23 de marzo, a las 3:00 horas de la madrugada.

Más actividades en Antigua Guatemala por Cuaresma

Santis informó que durante este fin de semana se celebrarán las siguientes actividades religiosas:

1.   Velación de la Virgen de Dolores - Templo de San Francisco El Grande de 6:00 a 23:00 horas.

2.   Velación de Jesús Sepultado - San José Catedral, de 7:00 a 23:00 horas.

3.   Velación del Cristo de las Misericordias - Templo de la Escuela de Cristo, de 8:00 a 23:00 horas.

4.   Velación de Jesús Sepultado - Parroquia San Sebastián de La Merced, de 8:00 a 20:00 horas.

En cuanto a las procesiones, estas también llenarán la Antigua Guatemala este Quinto Fin de Semana de Cuaresma del 2026:

5.   Procesión de Jesús el Niño - San José Catedral, de las 10:00 a las 23:59 horas.

6.   Procesión de réplicas infantiles - Templo de la Escuela de Cristo de las 16:00 a las 20:00 horas.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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