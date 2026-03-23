Congreso analiza medidas urgentes para frenar alza de combustibles

El presidente del Congreso, Luis Contreras, se refirió este lunes 23 de marzo al seguimiento que se le da en ese organismo al tema de los combustibles ante el alza en los precios que se ha observado en las últimas semanas y que se ha atribuido al impacto de la situación en Oriente Medio y a prácticas especulativas.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario indicó que se buscará una salida a crisis al que impacta los bolsillos de los guatemaltecos a través de una solución interna. Para ello, se abordan varias opciones, ina de estas podría ser la aprobación, de urgencia nacional, de alguna de las iniciativas que buscan exención tributaria a combustibles.