 Congreso analiza medidas urgentes para frenar alza de combustibles
Nacionales

Congreso analiza medidas urgentes para frenar alza de combustibles

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, indicó que se buscará una salida a la crisis con una solución interna.

Compartir:
combustibles-gasolina-diesel-emisoras-unidas7.jpg,
combustibles-gasolina-diesel-emisoras-unidas7.jpg / FOTO:

El presidente del Congreso, Luis Contreras, se refirió este lunes 23 de marzo al seguimiento que se le da en ese organismo al tema de los combustibles ante el alza en los precios que se ha observado en las últimas semanas y que se ha atribuido al impacto de la situación en Oriente Medio y a prácticas especulativas.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario indicó que se buscará una salida a crisis al que impacta los bolsillos de los guatemaltecos a través de una solución interna. Para ello, se abordan varias opciones, ina de estas podría ser la aprobación, de urgencia nacional, de alguna de las iniciativas que buscan exención tributaria a combustibles.

En Portada

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capitalt
Nacionales

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital

12:08 PM, Mar 23
Corte Suprema de Justicia declara ilegítimos fallos que llevaron a Zamora a prisiónt
Nacionales

Corte Suprema de Justicia declara ilegítimos fallos que llevaron a Zamora a prisión

01:52 PM, Mar 23
Desfalco millonario: Pedro Duque es ligado a proceso y enviado a prisiónt
Nacionales

Desfalco millonario: Pedro Duque es ligado a proceso y enviado a prisión

12:45 PM, Mar 23
Mbappé rompe el silencio sobre el estado de su rodillat
Deportes

Mbappé rompe el silencio sobre el estado de su rodilla

03:28 PM, Mar 23
Robert Lewandowski evita hablar sobre su futuro con el Barçat
Deportes

Robert Lewandowski evita hablar sobre su futuro con el Barça

02:09 PM, Mar 23

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos