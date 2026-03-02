Elección TSE: Presidente del Congreso explica entrevistas

La elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en su fase final. El Congreso de la República cuenta con la nómina final de 20 candidatos seleccionados por la comisión de postulación tras evaluar los expedientes de las decenas de profesionales que se postularon para integrar el órgano electoral en el período 2026-2032.
Para este lunes, 2 de marzo, está programada la jornada de entrevistas a los aspirantes, un proceso que estará a cargo de la comisión mixta definida en el Legislativo para el seguimiento de la designación de las nuevas autoridades electorales.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó hoy con el presidente del referido organismo, Luis Contreras, acerca de lo que se espera de esta fase y los retos que enfrenta el Congreso en cuanto a la elección de los magistrados.
Aunque aseguró no tener conocimiento sobre las preguntas que se les plantearán a los profesionales porque, según sus palabras, él "solo va a moderar" y serán los diputados los que las harán, Contreras indicó que podrían ir en el enfoque de su experiencia académica y cómo se comportaría un miembro del TSE de cara a las próximas elecciones.
"Aquí lo que quieren los diputados y queremos todos es que llevemos personas al tribunal que no vayan sesgados, que no vayan a botar gente porque quieren, sino porque de verdad no se puede. Esa es la gran interrogante. Se dan las entrevistas porque el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales pidió entrevistar a esta gente", dijo.
Agregó que será después de la reunión de jefes de bloque que se desarrollará este lunes se realizarán las entrevistas y esperan completar el proceso con todos los aspirantes. Se les otorgará 10 minutos a cada uno, siendo cinco para que expongan su perfil y planes de trabajo y otros cinco para responder a las preguntas que se les planteen.
Posible presencia de candidatos señalados en nómina
Contreras aseguró que no conoce a ninguno de los 20 candidatos a magistrados y que hasta hoy los verá en persona. En ese contexto, se le cuestionó sobre su opinión ante pronunciamientos que han surgido a nivel nacional e internacional sobre la inclusión de personas señaladas en la nómina final, ante lo cual indicó que no tiene ninguna información oficial.
"Cualquier alerta de este tipo pone en alerta a los diputados y, obviamente, nosotros no queremos que esos vínculos lleguen al Tribunal Supremo Electoral. No podemos tachar a todos; si hay tres, quedan 17 que no fueron señalados de nada. Es decir, de 17 podemos sacar 10. Eso va a ser un consenso en que los diputados seleccionemos los cinco mejores o 10 mejores, según nosotros. porque el trabajo ya lo hizo la comisión postuladora. Lo he dicho siempre: ellos nos mandan, nosotros votamos, pero votamos sobre perfiles que fueron previamente seleccionados por ellos y que se supone que son probos y no tienen mancha alguna", expresó.
El legislador agregó que, pese a señalamientos que han surgido, se debe aplicar el procedimiento por igual con todos los candidatos, aunque reconoció que ese tipo de alertas surgidas sobre ciertos aspirantes les resta de cierta forma la posibilidad de ser tomados en cuenta.
"Pero hay que escucharlos, porque tienen derecho a ser escuchados. Va a ser interesante oír lo que nos pueden decir. Pero, eso lo vamos a salir después de las entrevistas de hoy", concluyó el presidente del Legislativo.