Presidente Arévalo cuestiona integración de nómina para TSE

La comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió recientemente el listado de 20 candidatos el pasado martes, a la espera de que el Congreso designe en marzo a cinco magistrados titulares y cinco suplentes de dicha nómina.
El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 25 de febrero, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, a este proceso en el que se definirá quiénes serán las nuevas autoridades electorales.
Resaltó que el trabajo de las comisiones de postulación es sumamente importante e hizo mención de que el Congreso de la República tiene actualmente en sus manos nómina de perfiles de los cuales debe elegir 10 profesionales para integrar el tribunal.
"En esa nómina, lamentablemente algunos miembros de la comisión le han abierto las puertas a estructuras político criminales al máximo ente electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones. Por lo tanto, se las abren también al crimen organizado en la política, en la justicia y en el futuro de Guatemala", expresó.
El mandatario añadió que ese tema es algo que ya el pueblo ha rechazado contundentemente, porque "no está dispuesto a perder su dignidad y libertad".
En ese sentido, añadió que le corresponderá ahora al Legislativo la importante tarea de cerrar esas puertas al crimen organizado y "elegir con brújula ética" a los mejores profesionales para, según sus palabras, responderle dignamente al pueblo de Guatemala.
EE.UU. critica a comisión que seleccionó a candidatos para tribunal electoral
El Gobierno de Estados Unidos criticó la semana pasada a la comisión, formada en su mayoría por autoridades de universidades privadas y estatales, que postuló a 20 candidatos para formar parte del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para el período 2026-2032.
"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE", expuso John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y máxima autoridad de la sede diplomática por el momento ante la ausencia de un embajador.
Barrett añadió que los dirigentes universitarios priorizaron "sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones".
La nómina entregada el martes de la semana pasada por la comisión de postulación incluye, por ejemplo, al abogado Lesther Castellanos, sancionado en 2023 por ser considerado actor corrupto y antidemocrático por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.
Además, según diversos análisis, hay al menos otros cinco abogados en el listado con señalamientos de corrupción en el pasado.