Caso Fertilizantes Maga: Ex viceministro es ligado a proceso

El Juzgado Tercero Penal resolvió este miércoles, 25 de marzo, ligar a proceso a Nick Kenner Estrada Orozco, exviceministro de Desarrollo Económico Rural (VIDER) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por su presunta vinculación con el caso conocido como "Fertilizantes MAGA".
El exfuncionario fue capturado el pasado 16 de febrero en el marco de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias que los fiscales y agentes policiales realizaron en distintos puntos del país.
La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en horas de la mañana, en la cual las partes expusieron sus argumentos. El Ministerio Público (MP) indicó que el exfuncionario tendría implicación en actos de corrupción detectados en el manejo de programas sociales.
El juez a cargo analizó los planteamientos y dictó auto de procesamiento contra el sindicado por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Además, fue enviado a guardar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
Acerca del caso
El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en coordinación con la PNC, llevó a cabo tres diligencias de allanamiento en febrero pasado en seguimiento a una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas. Esto se dio dentro del caso denominado "Fertilizantes MAGA".
La entidad señaló en ese momento que estas diligencias fueron autorizadas por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, el cual también giró las referidas órdenes de aprehensión.
Los hechos investigados refieren que, durante el 2024, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación adjudicó un monto de 144 millones 836 mil 029 quetzales, el cual fue presuntamente utilizado para la compra de fertilizantes.
"Los productos fueron almacenados en lugares que no cumplían con las condiciones para su adecuada preservación", aseguró el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7