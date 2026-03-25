 Caso Fertilizantes Maga: Ex viceministro es ligado a proceso
Nacionales

Caso "Fertilizantes Maga": Ex viceministro Estrada es ligado a proceso

El exfuncionario Nick Estrada también fue enviado a prisión preventiva.

Compartir:
Nick Estrada Orozco, exviceministro de Agricultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
Nick Estrada Orozco, exviceministro de Agricultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Tercero Penal resolvió este miércoles, 25 de marzo, ligar a proceso a Nick Kenner Estrada Orozco, exviceministro de Desarrollo Económico Rural (VIDER) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por su presunta vinculación con el caso conocido como "Fertilizantes MAGA".

El exfuncionario fue capturado el pasado 16 de febrero en el marco de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias que los fiscales y agentes policiales realizaron en distintos puntos del país.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en horas de la mañana, en la cual las partes expusieron sus argumentos. El Ministerio Público (MP) indicó que el exfuncionario tendría implicación en actos de corrupción detectados en el manejo de programas sociales.

El juez a cargo analizó los planteamientos y dictó auto de procesamiento contra el sindicado por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Además, fue enviado a guardar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Acerca del caso

El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en coordinación con la PNC, llevó a cabo tres diligencias de allanamiento en febrero pasado en seguimiento a una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas. Esto se dio dentro del caso denominado "Fertilizantes MAGA".

La entidad señaló en ese momento que estas diligencias fueron autorizadas por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, el cual también giró las referidas órdenes de aprehensión.

Los hechos investigados refieren que, durante el 2024, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación adjudicó un monto de 144 millones 836 mil 029 quetzales, el cual fue presuntamente utilizado para la compra de fertilizantes.

 "Los productos fueron almacenados en lugares que no cumplían con las condiciones para su adecuada preservación", aseguró el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Alzas en combustibles persisten: diésel supera los Q42 por galónt
Nacionales

Alzas en combustibles persisten: diésel supera los Q42 por galón

01:03 PM, Mar 25
Por tercer día, persisten bloqueos contra el alza en precios de combustiblest
Nacionales

Por tercer día, persisten bloqueos contra el alza en precios de combustibles

09:03 AM, Mar 25
Irán amenaza con bloquear el estrecho de Bab al Mandeb si EE. UU. invade su territoriot
Internacionales

Irán amenaza con bloquear el estrecho de Bab al Mandeb si EE. UU. invade su territorio

01:48 PM, Mar 25
Italia desafía a Irlanda del Norte rumbo al Mundial 2026t
Deportes

Italia desafía a Irlanda del Norte rumbo al Mundial 2026

03:55 PM, Mar 25
Bolivia-Surinam: Partido de vida o muerte para el sueño mundialistat
Deportes

Bolivia-Surinam: Partido de vida o muerte para el sueño mundialista

03:24 PM, Mar 25

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasIrán#liganacionalMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos