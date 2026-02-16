 Caso Fertilizantes: capturan a exviceministro de Agricultura
Nacionales

Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECI

El exfuncionario Nick Estrada está implicado en el caso "Fertilizantes MAGA", por el cual también se ordenó la detención del exministro Maynor Estrada.

Nick Estrada Orozco, exviceministro de Agricultura., Gobierno de Guatemala
Nick Estrada Orozco, exviceministro de Agricultura. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), implementó este lunes 16 de febrero un operativo en coordinación con las fuerzas de seguridad en seguimiento de la investigación desarrollada dentro del caso "Fertilizantes MAGA".

Los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo una serie de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en distintos puntos del país.

Las autoridades confirmaron que, en el marco de estas diligencias, se logró la detención de Nick Kenner Estrada Orozco, exviceministro de Desarrollo Económico Rural (VIDER) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). El exfuncionario fue ubicado en un sector de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

De acuerdo con el ente investigador, dentro de este caso también se giraron órdenes de captura contra el extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estuardo Estrada Rosales; y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

