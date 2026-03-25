Choque frontal entre tres motoristas en Escuintla

Un video que circula en redes sociales muestra el preciso momento en que tres motoristas protagonizan un violento accidente de tránsito en la ruta hacia El Salto, zona 3 de Escuintla.
Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en el sector y tienen una duración de 22 segundos. En el clip se observa cómo los involucrados conducen de forma imprudente en medio de una angosta calle de doble vía, lo que termina provocando una serie de colisiones.
En el video se aprecia que uno de los motoristas sale de una curva e invade el carril contrario para rebasar a un automóvil. Sin embargo, no calcula la distancia ni la velocidad de los vehículos que se aproximaban en sentido opuesto.
Instantes después, otro motociclista aparece en el carril contrario y, debido a que ambos circulaban por el centro de la vía, ninguno logra frenar a tiempo, lo que provoca un fuerte choque frontal.
El impacto es tan violento que uno de los conductores y su acompañante, antes de caer al pavimento, golpean contra la llanta de una camioneta que transitaba por el lugar. Mientras tanto, el otro motorista derrapa, se arrastra varios metros y termina chocando de frente con un tercer motociclista que también circulaba en medio de la carretera, generando así una segunda colisión.
Tres personas resultan heridas
Tras el accidente, peatones, automovilistas y otros motociclistas que se encontraban en el sector se detuvieron para auxiliar a los heridos, quienes quedaron tendidos sobre el pavimento.
De acuerdo con información oficial de los Bomberos Voluntarios, tres personas resultaron lesionadas. Dos hombres fueron trasladados hacia el Hospital Nacional de Escuintla con fracturas expuestas, mientras que una mujer sufrió lesiones menores y también fue llevada a un centro asistencial para su evaluación médica.
El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios señalan la imprudencia de los conductores y la falta de precaución al circular en vías estrechas y con curvas pronunciadas.
Autoridades recomiendan a los motoristas respetar su carril, evitar maniobras peligrosas como rebasar en curvas y mantener una velocidad prudente, especialmente en carreteras de doble vía con visibilidad limitada.