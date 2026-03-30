Motorista muere en accidente en paso a desnivel en Mixco

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad falleció en un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este lunes, 30 de marzo, en el paso a desnivel del desvío Las Tunas, en el municipio de Mixco, Guatemala.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún no han sido establecidas, sufrió un percance que le provocó múltiples lesiones. Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y evaluaron al motorista; sin embargo, confirmaron que carecía de signos vitales debido a politraumatismo.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en la escena para resguardar el área y coordinar las diligencias correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.
El incidente generó complicaciones en la circulación vehicular en el sector, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones al transitar por el área.