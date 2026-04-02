Ruta Cito-180: Habilitan Paso para Vehículos Livianos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó este jueves, 2 de abril, que el paso en el kilómetro 189 de la ruta Cito-180, específicamente en la conexión entre los departamentos de Retalhuleu y Quetzaltenango, quedó habilitado para vehículos livianos luego de que el lugar quedara incomunicado por las lluvias de los últimos días.
La cartera encargada de la red vial agregó que el transporte pesado deberá seguir utilizando las rutas alternas.
La ruta alterna para vehículos pesados o transporte de carga sugiere utilizar la carretera que conduce de San Juan Ostuncalco a San Martín Sacatepéquez, luego llegar a Colomba Costa Cuca, al cruce Las Victorias, Santa Cruz Muluá, Mazatenango; y San Antonio Suchitepéquez.
Por su parte, para vehículo liviano la cartera sugirió como ruta alterna la que conduce de El Nuevo Palmar hacia San Francisco Zapotitlán.
Alerta por lluvias
Las precipitaciones de los últimos días han provocado una serie de incidentes, entre inundaciones y colapsos de drenajes que afectaron varias regiones del país. Esto se suma a la saturación de los suelos, que mantiene en alerta a las autoridades competentes.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) presentó recientemente el mapa de saturación de agua en el suelo, en el que se evidencia que gran parte del territorio nacional registra altos niveles tanto en la capa superior (hasta 30 centímetros de profundidad) como en la capa inferior (desde los 30 centímetros hasta entre 1 y 3 metros, según la zona). De acuerdo con el informe, el departamento de Petén destaca como la región con mayor saturación en la capa superficial, lo que podría incrementar el riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones en áreas vulnerables.
De acuerdo con el pronóstico emitido por la entidad, la entrada de humedad desde ambos litorales continuará promoviendo los nublados con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde el norte al centro del territorio nacional. Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central.