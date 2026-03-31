 Colapso en Cito-180: Autoridades trabajan en el área
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Colapso de ruta alterna Cito-180: autoridades trabajan para restablecer el paso

El Ministerio de Comunicaciones aseguró que trabajará de manera inmediata para restablecer la movilidad.

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Daños por lluvias en paso alterno de la ruta Cito - 180., Emisoras Unidas Departamentales
Daños por lluvias en paso alterno de la ruta Cito - 180. / FOTO: Emisoras Unidas Departamentales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer este martes, 31 de marzo, que se ejecutan acciones urgentes para restablecer la movilidad en la ruta alterna Cito-180, específicamente en la conexión entre los departamentos de Retalhuleu y Quetzaltenango, luego del colapso registrado debido a las lluvias en ese tramo carretero.

Según la cartera, el incidente afectó la conectividad vial en la zona, por lo que equipos técnicos y maquinaria fueron movilizados de inmediato para atender la emergencia. Las labores se enfocan en poder habilitar el paso vehicular en el menor tiempo posible.

Las autoridades indicaron que hay personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) apoyando en la regulación del tránsito vehicular en el área. También hicieron un llamado a los conductores a tomar precauciones, atender las indicaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Rutas alternas

El CIV indicó que se mantiene un monitoreo constante en el área afectada. Asimismo, sugirió el uso de rutas alternas mientras avanzan los trabajos, siendo las siguientes:

  • Para transporte liviano: Tomar la ruta que lleva de El Nuevo Palmar hacia San Francisco Zapotitlán.
  • Para transporte de carga: utilizar la carretera que conduce de San Juan Ostuncalco a San Martín Sacatepéquez, luego llegar a Colomba Costa Cuca, al cruce Las Victorias, Santa Cruz Muluá, Mazatenango; y San Antonio Suchitepéquez.

Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso de restablecer la circulación de manera inmediata y de ejecutar soluciones que reduzcan el impacto en la movilidad de los habitantes y transportistas que utilizan esta importante vía.

"Agradecemos la comprensión de la población, mientras realizamos los trabajos con la inmediatez requerida, con la que esperamos rehabilitar el paso vehicular en la ruta afectada en el transcurso de este martes 31 de marzo", expresó el CIV a través de un comunicado.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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