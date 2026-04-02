 Incendio en venta móvil de elotes en Zona 1: lo que pasó
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Venta móvil de elotes se incendia en zona 1

La venta móvil que circulaba en el centro histórico agarró fuego y provocó alerta entre los peatones.

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Se incendia venta móvil de elotes, X
Se incendia venta móvil de elotes / FOTO: X

Este Jueves Santo, cuando decenas de miles de fieles católicos se reúnen en el Centro Histórico para formar parte de uno de los cortejos procesionales más extensos de la Semana Santa, se registró un incidente que alarmó a peatones y feligreses. Una venta móvil de elotes, que había sido acondicionada para portar un cilindro de gas propano se incendió. 

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó por medio de sus redes sociales que los cuerpos de socorro fueron alertados sobre el incidente y que asistieron a los damnificados para sofocar las llamas. El suceso ocurrió en la 5.a avenida y 3.a calle de la zona 1. 

Por este hecho no se registraron personas heridas, solo daños materiales. 

Varios incidentes en Jueves Santo 

Un hecho de violencia se registró esta tarde en la zona 18, a inmediaciones del puente Erick Barrondo, ruta al Atlántico. La Policía Municipal de Tránsito alertó sobre un cierre en el kilómetro 6.8 de la referida ruta debido a la intervención de las fuerzas de seguridad. Según detalló Montejo, en el lugar se registró un ataque armado que dejó a una persona herida que fue ingresada a la emergencia del Hospital General San Juan De Dios.

Dos colisiones más, que involucraron a un vehículo de dos ruedas, se registraron sin saldo fatal. La primera ocurrió en la calzada Roosevelt y 3.a avenida de la zona 7 y afectó el carril derecho de se dirige hacia calzada San Juan.

Otro incidente se registró en el bulevar Los Próceres y 20 avenida de la zona 10. Una persona resultó herida y fue auxiliada por socorristas.

Asimismo, Montejo informó que en las últimas horas se registró un descenso en el número de unidades del transporte extraurbano en varios sectores de la Ciudad, que puede afectar la movilidad hacia otros departamentos. 

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