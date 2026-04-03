 Viernes Santo 2026: Fe Católica y Desafíos Climáticos
Nacionales

Viernes Santo 2026 en medio del fervor de los católicos y las inclemencias del clima

Una lluvia incesante acompaña este Viernes Santo los cortejos procesionales de los Cristo Yacente.

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Procesión del Cristo del Amor , Omar Solís
Procesión del Cristo del Amor / FOTO: Omar Solís

Amenazados por el pronóstico de lluvia, las hermandades se prepararon para que los cortejos procesionales para este Viernes Santo salieran a tiempo y protegiendo las consagradas imágenes que recorren las calles y avenidas del Centro Histórico para conmemorar la Pasión de Jesucristo. 

Minutos antes de que el reloj marcara las 15 horas empezaron a caer las primeras gotas de agua, por lo que los feligreses se empezaron a preparar para una jornada de fervor bajo la lluvia. 

Al menos seis procesiones convergen esta tarde en las calles de la zona 1, las cuales ajustan su recorrido para pasar frente a la Catedral Metropolitana antes de la media noche de este viernes, 3 de abril. 

La imagen del Santo Cristo Yacente, conocido como el Cristo de los Pobres, de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario, salió en hombros de fieles pasadas las 15:00 horas La procesión del Cristo Yacente de El Calvario retornará a la Parroquia pasadas las 2:14 horas del sábado. 

El impresionante cortejo procesional de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Iglesia de Santo Domingo, con la imagen del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad, inició su recorrido a partir de las 15 horas y fue uno de los primeros cortejos en pasar frente a la Catedral Metropolitana, en donde cientos de fieles contemplaron el paso del Cristo del Amor. 

Pasadas las 15:30 horas inició su recorrido el Señor Sepultado Cristo de la Penitencia y Nuestra Señora de la Soledad del templo de San Francisco, ubicado sobre la 6.a avenida y 13 calle de la zona 1. 

Procesiones Viernes Santo

Procesión Cristo Yacente de las Animas y Nuestra Señora de Soledad - Parroquia Rectoral de San Sebastián

  • Salida: 14:45 horas
  • Entrada: 20:00 horas

Procesión de C.I. del Santo Cristo Yacente y C.I. Virgen de Dolores - Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 02:15 horas

Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús -Templo de la Recolección

  • Salida: 15:30 horas
  • Entrada: 3:30 horas

Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo

  • Salida: 15:00 horas
  • Entrada: 1:15 horas

Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana - Templo Histórico de San Francisco.

  • Salida: 16:00 horas
  • Entrada: 1:15 horas

Procesión del Señor Sepultado Rectoría Santa Catalina

  • Salida: 19:00 horas
  • Entrada: 1:05 horas

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