 Así son los arcos de hoja de pacaya, corozo y frutas
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Así son los arcos de hoja de pacaya, corozo y frutas

En el Occidente de Guatemala, además de las alfombras, huertos y altares, también se elaboran vistosos arcos para el paso de los cortejos procesionales.

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Arcos de hoja de pacaya, corozo y frutas, Foto Emisoras Unidas Xela
Arcos de hoja de pacaya, corozo y frutas / FOTO: Foto Emisoras Unidas Xela

Las alfombras y huertos elaborados con aserrín, frutas y otros elementos para acompañar los cortejos procesionales, son algunas de las expresiones de fe más conocidas por los guatemaltecos durante la Semana Santa; sin embargo, en los departamentos principalmente en el Occidente y Costa Sur, también se muestran expresiones de fe como la elaboración de los arcos de corozo y frutas. 

En distintas comunidades principalmente del Occidente, los fieles se organizan para construir arcos con hojas de pacaya, corozo, pino, cacao, piña, plátanos y otros frutos de la temporada, para engalanar el paso de los cortejos procesionales.

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Un grupo de jóvenes elabora los tradicionales arcos en San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango. - Foto Emisoras Unidas Xela

Estos son elaborados de forma individual o por grupos de comunitarios, rara vez, son elaborados por hermandades  o cofradías. 

El documento de Tradiciones de Guatemala, del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), indica que al igual que las alfombras, los arcos representan ofrendas que se dan al Señor. "Su ofrecimiento se basa en dos compromisos fundamentales: 1/ eI agradar a la divinidad y con ello obtener sus bendiciones y protección, y. 2/ honrar la memoria de los antepasados de quienes los construyen, siguiendo la tradición de levantarlos como ellos lo hacían".

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Los arcos se elaboran para el paso de los cortejos procesionales. - Foto Emisoras Unidas Xela

La publicación elaborada por el investigador Luis Villa Anleu, añade que los arcos es una tradición de religiosidad popular que puede estar en peligro de extinción por varias causas, en especial por la elevación de los precios de los insumos; cambio de creencias religiosas y la emigración de los constructores.

Semana Santa en Guatemala

La Semana Santa en Guatemala es uno de los acontecimientos más notables del país, con procesiones, vigilias, marchas fúnebres, gastronomía de temporada y creación de alfombras y altares.

Para esta ocasión, también se adornan las fachadas de las casas y los edificios, lo que contribuye al ambiente festivo.

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Los arcos son decorados con el corozo, elemento tradicional de la Semana Santa en Guatemala. Su inconfundible aroma llena calles, iglesias y hogares, convirtiéndose en un símbolo de fe y devoción. - Foto Emisoras Unidas Xela

La Semana Santa es una celebración religiosa y cultural que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Engloba una serie de actividades y elementos comunes que varían de una región a otra.

Feligreses, vecinos, turistas, artesanos, músicos y autoridades participan en los preparativos y las celebraciones, lo que confiere al acontecimiento su carácter universal y de cohesión.

¿Qué cosas no se deben hacer en Semana Santa?

La Semana Santa mezcla fe y tradición, pero no todo lo que “se prohíbe” tiene un origen religioso real.

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