Abren Exposición de Alfombras 2026, Cuaresma y Semana Santa

La Policía Nacional Civil (PNC) invitó a participar en su Exposición de Alfombras 2026 por Cuaresma y Semana Santa. La entidad informó que el evento está a cargo de la subdirección General de Prevención del Delito, a través de la Sala Histórica de la PNC.
Según los organizadores, durante el desarrollo de la actividad habrá marimbas y varios elementos de color concernientes a la Semana Mayor.
La PNC informó que en el recinto se exhiben más de 31 alfombras realizadas por diferentes unidades de PNC, inspirados en la época de Cuaresma. Asimismo, indicaron que las obras serán evaluadas por un jurado calificador, integrado por expertos diferentes templos católicos.
Dentro del jurado habrá representantes de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Basílica de Nuestra Señora del Rosario y representantes de del Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Registro de Bienes Culturales, notificaron.
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Jurado de lujo en la exhibición por Cuaresma
El jurado se pondrá de acuerdo para premiar a las cinco mejores alfombras de la exhibición. La licenciada Elizabeth Morán, de la Sala Histórica de la PNC, presentó al jurado calificador durante la inauguración del evento.
Morán aseguró que la Sala Histórica de la PNC es la cuna de la cultura policial y que este evento sirve para socializar y demostrar los valores de la entidad policial. Agregó que los visitantes podrán ser testigos de la habilidad y destreza del personal policial que evidencian esa humanidad que tiene cada integrante de la PNC.
La fundadora y administradora de la Sala Histórica informó que la exposición empezó desde el pasado viernes y permanecerá activa hasta el próximo 5 de abril de este año. Morán agregó que cada una de las alfombras se elaboró con mucha dedicación y amor, por lo que las mejores serán premiadas gracias al jurado antes descrito.
Estamos viviendo la Cuaresma con amor, lealtad y mucho respeto como parte del patrimonio intangible que es tan famoso y hace tan famoso a nuestro país", expresó Morán.