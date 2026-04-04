Denuncian maniobras para intento de fraude electoral en USAC

Estudiantes que integran los Cuerpos Electorales Estudiantiles de oposición en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) realizaron una actividad llamada "Quema de Judas" frente al Palacio Nacional de la Cultura, durante este sábado, 4 de abril de 2026. El evento fue utilizado por los universitarios para denunciar "maniobras retorcidas del CSU, que tienen como objetivo repetir el fraude del 2022".
Durante la actividad los estudiantes pusieron la cara de diferentes personajes en piñatas que posteriormente quemaron, a manera de protesta. Asimismo, leyeron un comunicado en el que expresaron que su objetivo es "actualizar a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales y a la población en general sobre la coyuntura electoral universitaria".
En el evento, los participantes denunciaron "los atropellos que el Consejo Superior Universitario (CSU) busca realizar para cometer un fraude electoral en la USAC". En la actividad calificaron al CSU como ilegítimo, vencido y afín a Walter Mazariegos, actual rector.
Los estudiantes de la USAC también denunciaron lo que ellos consideraron como "la inacción de las autoridades del Ejecutivo, ante el intento de fraude que el CSU quiere cometer".
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Denuncia contra entidades de justicia
"Desde la realización de nuestro primer comunicado, los cuerpos electorales estudiantiles de oposición hemos tenido que enfrentarnos a las maniobras retorcidas del CSU, que tienen como objetivo repetir el fraude del 2022 y mantener en la rectoría al usurpador", aseguraron los denunciantes.
- 1. El pasado 25 de marzo, se realizó una asamblea extraordinaria del CSU en la cual se acreditaron a 7 de los 8 cuerpos electorales afines al usurpador y solamente a 2 de los 21 cuerpos electorales de oposición. El mismo CSU que sirve a los intereses de las mafias busca dejar fuera a 19 cuerpos electorales que ganaron de forma limpia, democrática y aplastante a la usurpación. "Deben aceptar la derrota y el sentimiento generalizado de la comunidad universitaria expresado en las urnas", agregaron.
- 2. En esa misma sesión, el CSU votó a favor de tres recursos de revocatoria en contra de los cuerpos electorales estudiantiles de las facultades de Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas. Los tres recursos fueron firmados por personas que no son estudiantes regulares y que están coludidas con las mafias dentro de la USAC.
- Utilizaron excusas y situaciones falsas que no representan un vicio fundamental, por lo que estos recursos de revocatoria nunca debieron haber sido aprobados por el CSU".
- Los tres cuerpos electorales que quieren dejar fuera ganaron de forma transparente y aplastante a las planillas afines al usurpador, por lo que esta situación representa un atentado en contra de la voluntad de más de mil estudiantes que dieron su voto a favor de un cambio.
- 3. De igual manera, durante esa sesión, el CSU ilegítimo aprobó la suspensión de clases presenciales por, al menos, 4 meses, con la excusa de realizar trabajos de rescate arqueológico, situación para la que se prestó, sin mayores cuestionamientos, el Ministerio de Cultura y Deportes. La verdadera intención de esta maniobra es no permitir el ingreso del estudiantado a su casa de estudios como medida para contrarrestar la organización y consolidar el nuevo fraude de Walter Mazariegos.
- 4. En apoyo al usurpador Walter Mazariegos, el pasado 30 de marzo la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decidió suspender el amparo presentado por siete cuerpos electorales estudiantiles, por medio del cual buscaban que se garantice la acreditación de los integrantes electos. Esta sala alega que aún hay tiempo para que esta acreditación se realice; sin embargo, ¿qué harán los cuerpos electorales si, faltando dos días para la elección el CSU busca más recursos de revocatoria o simplemente no los acredita?
- Ante esto, el estudiantado de la USAC ha decidido salir a las calles a demostrar su descontento y presionar a las autoridades judiciales para que no avalen este nuevo intento de fraude, así como para buscar el apoyo de los sectores populares, de los cuales venimos y que a diario enfrentan las mismas injusticias que nosotros y nosotras.
Los universitarios también hicieron las siguientes exigencias:
- 1. La acreditación inmediata y sin cuestionamientos de los 19 cuerpos electorales de oposición que, de forma transparente, limpia, democrática y contundente, ganaron sus respectivas elecciones ante las planillas afines a la usurpación y al fraude. El no hacer esto significa ir en contra de la práctica totalidad de la comunidad sancarlista, como las urnas demuestran.
- 2. La cancelación de la decisión ilegítima y fraudulenta de imponer clases virtuales y la apertura inmediata del campus central, retenido y tomado por los comités de huelga, quienes no han sido otra cosa que esbirros de Walter Mazariegos y sus estructuras criminales dentro de la USAC.
- 3. A las autoridades judiciales, que ejerzan su poder conforme lo establece la Constitución Política de la República y se condene no solo en retardo malicioso del debido proceso, sino que también se certifique lo conducente contra cualquier persona que haya apoyado de forma directa o indirecta el retraso malicioso de renovación de puestos en el Consejo Superior Universitario contraviniendo lo sentenciado por la Corte de Constitucionalidad.
- 4. Una postura clara, contundente y decidida de parte de las autoridades del Ejecutivo, quienes se han mantenido en silencio.
Señalan falta de acción del gobierno
Hemos sido testigos de que, a más de dos meses de iniciado el proceso electoral, las autoridades del ejecutivo han demostrado nulo interés y una total falta de voluntad para apoyar a la digna y popular lucha del estudiantado en favor de la recuperación de la única universidad pública del país", finalizaron.