 Choque de motocicletas cobra la vida de un conductor HOY
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Choque de motocicletas cobra la vida de uno de los conductores

Vecinos de San Andrés Sajcabajá lamentaron el deceso del motorista y contaron que había participado en la actividad de "Los Gateadores" de Semana Santa.

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Uno de los motoristas fue llevado al CAP local, tras el choque., Bomberos Municipales Departamentales.
Uno de los motoristas fue llevado al CAP local, tras el choque. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Luego de participar en una actividad tradicional de Semana Santa, llamada "Los Gateadores", un accidente de motocicletas cobró la vida de Miguel Julián, la madrugada de este sábado 4 de abril de 2026. Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el accidente involucró a dos vehículos del mismo tipo y ocurrió en el Barrio Los Cipresales, del municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de Quiché.

Medios locales identificaron a la víctima mortal como Miguel Julián, originario de la Aldea Tzitzimá, San Andrés Sajcabajá. Posteriormente, vecinos expresaron sus muestras de dolor y lamentaron el deceso del fallecido, afirmando que momentos antes había participado en las actividades públicas del Viernes Santo en esa localidad.

Paramédicos de la estación 53, del referido municipio, fueron quienes atendieron el accidente de las motocicletas, a bordo de la unidad de emergencias AD-176. Pese a los esfuerzos, los expertos de la salid ya nada pudieron hacer por el paciente que falleció.

Pese a los intentos para reanimarlo, los rescatistas indicaron que el afectado ya no presentaba signos vitales, por lo que se coordinó la llegada de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. En el lugar del accidente quedaron tiradas las dos motocicletas implicadas en el choque, mientras las autoridades investigan lo sucedido.

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Herido en choque de motocicletas es llevado al CAP

Los rescatistas informaron que al segundo motorista involucrado le dieron atención prehospitalaria para ser estabilizado. Después de recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado hacia el Centro de Atención Permanente -CAP- más cercano.

En cuanto a Miguel Julián, vecinos y conocidos lo describieron como una persona destacada por participar en las tradiciones locales. Resaltaron su aporte al folclor local y aseguraron que dejó muchos recuerdos imborrables en la memoria de quienes lo conocieron.

"Su legado y recuerdo permanecerán en la memoria de nuestra comunidad", finalizó el vecino Miguel Mejía en las redes sociales.

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Los paramédicos lamentaron que la víctima ya no contara con signos vitales. - Bomberos Municipales Departamentales.

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