Alfombra de Usac: 'De WM, líbranos, Señor' en Viernes Santo

Este Viernes Santo, estudiantes y miembros de cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) manifestaron frente al Palacio Nacional de la Cultura con la elaboración de una alfombra y mantas con diversos mensajes con relaciones a las elecciones en esa casa de estudios universitarios.
La alfombra dio paso al cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced y a la Santísima Virgen de Dolores con un mensaje claro de los estudiantes "Me niego a estudiar en una dictadura".
En la alfombra se podían observar mensajes como "No habitará dentro de mi casa quien hace fraude" y "De WM líbranos Señor", así como las consignas de los universitarios que buscan alzar la voz por un proceso electoral transparente en la USAC.
Exigen transparencia en elecciones
El pasado miércoles, 25 de marzo, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) alzaron su voz para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de elección de rector, exigiendo transparencia y el respeto a los resultados democráticos. Los universitarios, que se congregaron en las afueras del Museo de la USAC (Musac), acusaron al Consejo Superior Universitario (CSU) de intentar manipular el proceso a favor del actual rector, Walter Mazariegos, y de no acreditar a los cuerpos electorales estudiantiles que no le son afines. La comunidad estudiantil ha interpuesto amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la legitimidad de las próximas elecciones.
Los universitarios expresaron su profunda preocupación por la posibilidad de ser criminalizados y de que se presenten impugnaciones infundadas contra sus cuerpos electorales, lo que podría derivar en la anulación de su participación. Según los estudiantes, el CSU llevó a cabo una sesión en la que solo se acreditaron a los cuerpos electorales que mantienen afinidad con Walter Mazariegos, dejando de lado a aquellos que representan una oposición.
Una de las principales quejas radica en la supuesta intención de anular los cuerpos electorales de Agronomía e Ingeniería, sin que se les haya proporcionado una justificación clara para dichas impugnaciones. Esta situación genera incertidumbre y temor entre los estudiantes, quienes ven en estas acciones un intento de coartar su derecho a elegir y ser elegidos de manera justa.