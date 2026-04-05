Procesión de Jesús Resucitado alegra las calles de la zona 1

No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo," afirma el mensaje del anda procesional.
Fieles católicos celebran el Domingo de Resurrección de este 5 de abril de 2026 en las calles del Centro Histórico, con la festiva procesión de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría. Las andas salieron del la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo El Calvario a las 9:30 horas, como estaba previsto.
Los feligreses se congregaron frente a al citado templo, ubicado en la 6a. avenida "A" y 18 calle de la zona 1 para presenciar la salida del anda. A las 11:15 horas se tiene previsto un encuentro con la Virgen María frente a la Catedral Metropolitana.
El itinerario también tiene contemplado que a las 12:00 horas se celebre una Misa de Resurrección en la Catedral Metropolitana, donde la festiva procesión volverá a salir a las 13:00 horas para regresar al templo El Calvario.
La programación de la hermandad organizadora del evento tiene contemplado que el retorno de la procesión se realice a las 15:00 horas.
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Recorrido de Jesús Resucitado
El anda procesional salió del Templo El Calvario, ubicado en la 18 calle zona 1, para enfilar por la 6a. avenida de la zona 1, Paseo de la Sexta, con dirección al Palacio Nacional de la Cultura, donde girará a la derecha para llegar hasta Catedral Metropolitana.
En Catedral Metropolitana se desarrollarán varios puntos de un programa litúrgico especial por el Domingo de Resurrección. Posteriormente, fieles trasladarán el anda por la 7a. avenida de la zona 1, para regresar a la 18 calle.
Durante el recorrido, miles de devotos acompañan a Jesús Resucitado, portando estandartes, aplaudiendo y celebrando una de las últimas procesiones de Semana Santa 2026.