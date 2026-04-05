 Prevén alta afluencia vehicular en los ingresos a la ciudad
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Prevén alta afluencia vehicular en los ingresos a la ciudad

Policías de tránsito mantendrán operativos este Domingo de Resurrección, ante el regreso de miles de viajeros.

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La policía de tránsito hizo varias recomendaciones para quienes viajarán de regreso a la capital., Archivo.
La policía de tránsito hizo varias recomendaciones para quienes viajarán de regreso a la capital. / FOTO: Archivo.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que para este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, se espera alta demanda de vehículos en los cuatro ingresos principales a la Ciudad de Guatemala. "Usuarios que salieron día por día, en una semana, retornan este domingo", consideró el comunicador.

En sus redes sociales, Montejo consideró que se espera mayor demanda vial, especialmente por la mañana y medio día, de esta jornada. En el breve comunicado, Montejo compartió un video en el que la Policía MT recordó que mantiene operativos las 24 horas del día.

Las autoridades viales indicaron que las rutas con mayor demanda serán la Carretera al Pacífico, Carretera Interamericana, Ruta al Atlántico y Carretera a El Salvador, con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

"Para esta Semana Santa, la Policía MT está trabajando las 24 horas del día", recalcó un agente vial por medio de un video compartido. El uniformado agregó que han mantenido operativos viales y jornadas de prevención y educación vial en distintos sectores.

Evite los percances. Si usted es ordenado en lo que hace, su destino será seguro", instaron.

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Pruebas de alcoholemia en la ciudad

Las autoridades agregaron que durante la Semana Santa realizaron pruebas de alcoholemia en varios lugares, con énfasis en los conductores del transporte de pasajeros, para evitar accidentes de tránsito.

A los viajeros también les recomendaron tener todos sus documentos en orden, como licencia, tarjeta de circulación y comprobante de pago del impuesto de circulación de vehículos.

También solicitaron hacer una buena revisión al estado general del vehículo. Solicitaron comprobar el buen estado de las llantas, sistema de frenos, luces y cantidad adecuada de combustible.

Recalcaron a los choferes que al manejar por la ciudad eviten el consumo de bebidas alcohólicas.

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