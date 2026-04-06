Caravanas de transporte recorren la capital para exigir acciones ante crisis de combustibles

Integrantes de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG) llevan a cabo este lunes, 6 de abril, una movilización pacífica en rechazo al aumento en el precio de los combustibles. Con esta medida, buscan que las autoridades municipales, del Ejecutivo y el Legislativo avancen en la toma de decisiones para atender la problemática.
Una de las caravanas de buses ingresó por la ruta al Atlántico, en el sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, y se dirige por la calzada José Milla, zona 6, con rumbo a la zona 1.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, confirmó que los transportistas únicamente están utilizando el carril derecho, por lo que no existe un bloqueo total de la vía, ya que el otro carril está libre para el tránsito mixto.
Mientras tanto, otra caravana salió desde el área del municipio de Mixco y se dirige hacia el centro de la capital. Tampoco se ha detenido por completo la circulación vial debido a esta situación.
La información compartida por la CATUG es que participarán unas 200 unidades de transporte en esta "marcha pacífica", como la han denominado. Se dio a conocer que se dirigirán hacia las sedes de la Municipalidad de Guatemala, el Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura.