Videos del enfrentamiento armado en San Juan Sacatepéquez

Videos difundidos en redes sociales evidencian la magnitud del enfrentamiento armado registrado en San Juan Sacatepéquez, donde al menos cinco personas resultaron heridas, según informaron los cuerpos de socorro.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios, el incidente se produjo tras una intensa balacera entre un grupo de hombres armados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las grabaciones captadas por testigos muestran los momentos de pánico vividos en el kilómetro 20 de la ruta que conduce a San Pedro Sacatepéquez, específicamente en la jurisdicción del cantón Las Limas. En los videos se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego mientras automovilistas, motoristas y unidades del transporte público permanecían en el lugar.
En medio del tránsito, pasajeros y peatones descendieron de los buses y corrieron para resguardarse, mientras conductores maniobraban para dar la vuelta y huir de la zona del enfrentamiento.
Respuesta policial y capturas
De acuerdo con el informe de la PNC, el enfrentamiento se originó tras un ataque directo contra agentes policiales. Como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad, tres hombres fueron capturados en el lugar.
Las autoridades detallaron que los detenidos portaban un fusil de asalto, el cual habría sido utilizado durante el ataque. Al verse bajo fuego, los agentes repelieron la agresión, lo que desencadenó el intercambio de disparos.
Como consecuencia, los tres presuntos agresores resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial. Asimismo, dos agentes de la PNC sufrieron heridas de bala y fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.
Tras el tiroteo, los investigadores incautaron el arma de fuego, la cual será clave en las pesquisas y en el proceso penal que enfrentarán los detenidos.