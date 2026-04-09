Detienen a tres presuntos pandilleros señalados de asesinato

Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha implicados en un caso de asesinato fueron capturados durante allanamientos realizados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, en el departamento de Quetzaltenango.
Las diligencias permitieron la detención de alias "Checha", de 25 años; otro hombre conocido como "Calin" y/o "Flaco", de 23; y uno más de 22 años, quienes, según las autoridades, forman parte de la estructura "South Side Century Locos" de la pandilla Mara Salvatrucha.
De acuerdo con información compartida por las fuerzas de seguridad, los tres son requeridos por la justicia en cumplimiento de una orden de captura emitida el pasado 7 de abril por un juzgado de la localidad.
Detalles del crimen
Los detenidos son señalados de haber dado muerte a un hombre con arma blanca el 16 de marzo en la zona 5 de Quetzaltenango. Tras cometer el crimen, habrían abandonado el cuerpo en un tanque ubicado en el mismo sector con el propósito de ocultar la evidencia.
Familiares de la víctima reportaron su desaparición y, en seguimiento de las averiguaciones, el 22 de marzo las autoridades, que trabajaron en coordinación con cuerpos de socorro, confirmaron la localización del cadáver.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si los capturados están vinculados a otros hechos delictivos.
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Otro detenido por vínculos con crímenes
En otro operativo, la PNC capturó en el callejón El Tapán, en el municipio de Amatitlán, Guatemala, al presunto responsable de cometer un ataque armado que dejó un fallecido y dos heridos. Se trata de un hombre de 35 años.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la comisaría 15, quienes fueran alertados sobre disparos en el sector de la colonia La Cruz e iniciaron la búsqueda del presunto responsable. Tras ubicarlo, procedieron a detenerlo y le decomisaron una pistola con un cargador y siete municiones, que portaba ilegalmente.
El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que resuelva su situación legal.