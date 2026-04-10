Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Lago de Atitlán

Los bomberos Voluntarios confirmaron este viernes, 10 de abril, la localización del cuerpo sin vida de Gessler Estuardo Palacios Recinos, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana. La búsqueda en el área de la Bahía del lago de Atitlán, en Panajachel, departamento de Sololá, se extendió durante siete días y contó con el apoyo de diferentes grupos especializados en rescate.
De acuerdo con la información compartida, el pasado sábado, 4 de abril, en horas de la tarde se registró un incidente en el referido cuerpo de agua, donde el joven se habría lanzado desde un vehículo acuático. Desde entonces, se desconocía su paradero, por lo que se inició de inmediato con el proceso para intentar ubicarlo.
Elementos de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana", de los Bomberos Voluntarios, llevaron a cabo la activación y operaciones. En las extensas jornadas, trabajaron utilizando dos lanchas y realizaron múltiples inmersiones de buceo a 210 pies de profundidad.
También trabajaron con un dron subacuático para ampliar el área de rastreo, este equipo se denomina "AQUAEYE" y, según los bomberos, es un escáner submarino de sonar avanzado que utiliza la última tecnología para identificar cuerpos humanos bajo el agua y en espacios con poca visibilidad.
Asimismo, a la zona fueron trasladados dos elementos caninos que llevaron a cabo exploraciones a orillas del lago para la detección de olores superficialmente.
Trágico desenlace
El área operativa para la búsqueda ha estado bajo el mando del jefe nacional de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios, Juan Díaz Muñoz, quien confirmó en horas de la tarde de este viernes la localización del cuerpo de Palacios.
"Luego de siete días de búsqueda, día y noche se estuvo trabajando y hoy con resultado positivo. Los puntos marcados por los perritos fueron exactos. Entonces, se logra la recuperación y se lleva a cabo la extracción del cuerpo", expresó.
Agregó que se está a la espera del Ministerio Público y para poder entregar definitivamente el cuerpo a los familiares.
Según los socorristas, Gessler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, es originario de Barillas, Huehuetenango. Hasta ahora se desconocen mayores detalles sobre el incidente en el que perdió la vida y corresponderá a las autoridades el seguimiento respectivo del caso.