Caravana acompaña a Jesler Palacios rumbo a Huehuetenango

Familiares, amigos e incluso vecinos expresaron sus muestras de dolor por el fallecimiento del joven Jesler Palacios, quien la mañana de este sábado empezó el viaje de trasladado hacia su municipio natal, Santa Cruz Barillas en el departamento de Huehuetenango. El féretro viaja con el acompañamiento de una larga caravana de vehículos y en varios poblados recibió un sentido homenaje.
Aunque en este mundo, no tengo riquezas, sé que allá en el cielo, tengo mi mansión", aseguró un corito evangélico que sonó en el trayecto de la caravana, durante una transmisión en vivo.
Soloma fue uno de los lugares en donde Jesler Palacios recibió un homenaje durante su traslado. En ese lugar, el concejal segundo, Santos Chico, dijo a un medio local que "de esa manera demostraban su solidaridad al hermano que falleció y a la familia".
Hemos demostrado nuestra solidaridad al hermano que falleció y a la familia; le rendimos un pequeño homenaje, como muestra de nuestro cariño y afecto al prójimo", destacó el funcionario.
El viaje rumbo a Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, empezó la mañana de este sábado, cuando se dieron por concluidos los procedimientos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Tras recibir el cuerpo, la familia de Jesler Palacios empezó el traslado que se prevé concluya la tarde de este sábado.
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Municipalidad recuerda a Jesler Palacios
La Municipalidad de San Pedro Soloma emitió una esquela en la que lamentó la pérdida de Jesler Palacios Recinos e invitó a los pobladores a ser parte de un homenaje póstumo, que se celebró en medio del traslado del ataúd.
Asimismo, medios locales también lamentaron que Palacios haya dejado en la orfandad a un hijo, destacando varias fotografías en las que Jesler estaba acompañado del pequeño.
Durante el trayecto hacia su pueblo natal, varias personas salieron para aplaudir y manifestar su consternación por lo ocurrido.